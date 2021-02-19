أبرز مرافقي ياسر عرفات.. استقالة اللواء محمد الداية من السلطة الفلسطينية

أعلن اللواء محمد الداية أبرز مرافقي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بشكل مفاجئ استقالته من السلطة الفلسطينية.

وكتب اللواء محمد الداية عبر صفحته على“فيسبوك“:“أُعلن استقالتي من السلطة الفلسطينية“.

وأضاف:“سأعيش على الخبز والبصل حتى يفرجها رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل“.

بسم الله الرحمن الرحيم

على الله توكلت.

أُعلن استقالتي من السلطة الفلسطينية،

وسأعيش على الخبز والبصل حتى يفرجها رب العالمين.

حسبي الله ونعم الوكيل Posted by ‎اللواء محمد الداية‎ on Friday, February 19, 2021

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تدوينته، مطالبين بمزيد من التوضيح حول استقالته المفاجئة.

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الداية، واتهمته بإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تشويه مسؤولين في السلطة الفلسطينية.