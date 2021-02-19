حماس: سنعلن عن قيادة جديدة للحركة خلال أسابيع

أكدت حركة حماس أنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن قيادة جديدة للحركة، على مستوى المكتب السياسي ومجلس الشورى والقيادات المحلية، وذلك بعد انطلاق انتخاباتها الداخلية اليوم الجمعة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان الحركة عن قيادتها الجديدة.

وأوضح الهندي أن الحركة ومن منطلق إيمانها بالانتخابات وضرورة الإصلاح والتغيير، ستعلن عن القيادة الجديدة التي يتنافس فيها عدد من قيادات الحركة.

وأكد أن ذلك يؤكد على نهج الحركة الديمقراطي، وحرصها على نجاح الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

وأضاف: ”ستكون هناك قيادة جديدة في حماس تقود المرحلة المقبلة وتعمل مع الكل الفلسطيني من أجل إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والأمر سيستغرق بعض الوقت إلا أن ذلك سيكون خلال أسابيع قليلة“.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن حركته ‏تفتخر بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي، أن حركته محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة، مضيفاً: ”الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع“.

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ ”إرم نيوز“ انطلاق انتخابات حماس الداخلية بمرحلتها الأولى لاختيار القيادات المحلية، مشيراً إلى أن الانتخابات بدأت من اليوم الجمعة في قطاع غزة، وستتوسع على مراحل لتشمل الضفة الغربية وكل أماكن التواجد الفلسطيني.

وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى خصصت لاختيار القيادات المحلية للحركة، بحيث سيتم لاحقاً اختيار القيادات الأخرى، حيث تُجرى الانتخابات بشكل هرمي متسلسل لحين الوصول إلى اختيار أعضاء المكتب السياسي ومجلس الشورى للحركة.

الجدير ذكره أن حماس أجرت انتخاباتها الداخلية الأخيرة عام 2017، وأعلنت في شهر آذار مارس من نفس العام تعديل ميثاقها الداخلي والقبول بحدود 1967 كحدود مؤقتة للدولة الفلسطينية، حيث تولى إسماعيل هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل.

ويسعى رئيس المكتب السياسي خالد مشعل للعودة إلى المشهد السياسي مجددا ورئاسة حماس، حيث ينافس إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق على المنصب الذي تولاه لدورتين متتاليتين.