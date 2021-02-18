حماس تطالب عباس بسداد 49 ألف دولار من ثمن منزله في غزة قبل ترشحه للرئاسة

طالبت سلطة الأراضي التابعة لحكومة حركة حماس في قطاع غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدفع 49 ألف دولار من ثمن منزله في غزة قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة، والمقرر عقدها في يوليو المقبل.

وقال رئيس سلطة الأراضي بغزة، ماهر أبو صبحة، إنه يجب على عباس أن يسدد هذا المبلغ، في حال رغب الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المبلغ هو ما تبقى من سعر الأرض التي بنى عليها عباس منزله في مدينة غزة قبل سنوات.

وأشار أبو صبحة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إلى أن المبلغ يجب أن يسدد لصالح سلطة الأراضي بغزة، مشيرا إلى أنه سيطالب لجنة الانتخابات المركزية، أن يحصل أي مرشح سواءً في التشريعي أو الانتخابات الرئاسية، على ورقة خلو طرف من سلطة الأراضي.

الجدير ذكره، أن القانون الفلسطيني يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يقدم خلو طرف من كافة الجهات الحكومية الرسمية بعد وجود استحقاق مالي عليه لأي جهة رسمية كانت.

كما يشترط القانون الفلسطيني على المترشح للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية ألا يكون محكوما بقضايا مالية أو جنائية تمس الشرف والأخلاق والأمن العام.

ولم تعلن حركة فتح رسميا مرشحها لانتخابات الرئاسة المقبلة، حيث أكد أكثر من قيادي بالحركة أن الملف سيجري مناقشته بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرين إلى أن جهد الحركة منصب في الوقت الراهن على إعداد القائمة الانتخابية لانتخابات التشريعي المقرر عقدها في مايو المقبل.