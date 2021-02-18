المبعوث الأفريقي ولد لبات يعود للسودان وسيطا لحل الأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا

أوفد الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات مجددا إلى السودان لبحث دور للاتحاد في نزع التوتر الحدودي الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا.

ويتوقع أن يلتقي المبعوث الأفريقي، الذي نجحت وساطته عام 2019 في التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وقوى سياسية معارضة، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، لبحث تخفيف التوتر الحاصل بين إثيوبيا والسودان.

وتصاعدت الأزمة بين السودان وإثيوبيا في الآونة الأخيرة، بسبب الخلافات الحدودية، والاتهامات المتبادلة بخرق الحدود؛ ما دفع بالسودان لاستدعاء سفيرها في إثيوبيا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي للتشاور بخصوص الأزمة.

وكان ولد لبات شغل منصب الوسيط الأفريقي بين المكونين، المدني والعسكري في السودان، عقب سقوط نظام عمر البشير عام 2019، وقاد حينها وساطة ناجحة أدت إلى توافق حول إدارة المرحلة في البلاد.

وسبق أن شغل منصب ممثل الاتحاد الأفريقي في كيغالي بجمهورية أفريقيا الوسطى، قبل تعيينه في العام 2017 مستشارا إستراتيجيا لرئيس المفوضية الأفريقية.