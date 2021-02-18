العراق.. مقتل وإصابة 8 عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لداعش في ديالى

قتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت هيئة الحشد في بيان: إنها ”تنعى المقاتلين الثلاثة من اللواء 28، خلال التصدي لهجوم شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش شمال خانقين بمحافظة ديالى“.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“: إن ”القيادي في الحشد نجم الحسناوي من بين القتلى“.

وتابعت الهيئة أن ”مقاتلي الهيئة كانوا وسيبقون دائما على أهبة الاستعداد لردع أي خطر يهدد أمن مناطقنا وسيكونون الدرع الحصينة لحماية المدنيين“.

وتشهد المناطق الواقعة بين محافظة كركوك وصلاح الدين وديالى، هجمات مستمرة لتنظيم داعش، وسط مطالبات بتعزيز القوات الأمنية في تلك المناطق.