الانتخابات الفلسطينية: رصد "تلاعب" بأماكن اقتراع في الضفة وحماس تعده "مؤشرًا خطيرًا"

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، رصد عمليات تلاعب في أماكن الاقتراع بمحافظة الخليل، مشيرة إلى أنها أحالت القضية للنائب العام.

وقالت اللجنة في بيان لها إن“ما جرى بشأن تعديل مراكز اقتراع الناخبين لم يجرِ من قبل طواقم لجنة الانتخابات وإنما من جهات خارجية، وقمنا بحصر المشكلة وتتبعها“.

وأضافت أن“المشكلة محصورة في مدينة الخليل، وقمنا بإرجاع الناخبين إلى مراكزهم الأصلية وعالجنا المشكلة“، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وتابعت أنها“حددت الجهات التي قامت بالتلاعب في مراكز الاقتراع، وحولت بياناتهم وأرقام هواتفهم إلى النائب العام“.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إن“التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك“.

وأضاف قاسم في بيان له أن“وجود تلاعب من قبل بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، يعد مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية، وإطلاق الحريات الانتخابية“.

من جانبه، قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الشعبية إن التلاعب بأماكن الاقتراع خطير، ويمس نزاهة الانتخابات.

وطالب البرغوثي بضرورة إطلاق الحريات، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية مطلقًا بالانتخابات، وترجمة كل مخرجات حوارات القاهرة.