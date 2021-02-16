حماس: منع إسرائيل إدخال لقاحات "كورونا" إلى غزة جريمة وتمييز عنصري‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصفت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل منع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة بأنه ”جريمة وتمييز عنصري“.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان، مساء أمس الإثنين، أن إسرائيل تمنع إدخال ألفي جرعة من لقاح سبوتنيك- في مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة الخاصة بمرضى كورونا والعاملين في أقسام الطوارئ، إلى قطاع غزة.

وذكرت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق (كوغات)، أمس الإثنين، أن الطلب الفلسطيني بنقل ألف جرعة من اللقاحات إلى قطاع غزة، ”قيد الدرس، وننتظر الموافقة على المستوى السياسي“.

وقال المتحدث باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم، إن قرار ”الاحتلال جريمة حقيقية وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، وأحد أشكال التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني“.

وفي رام الله، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إدانة الحكومة للقرار الذي يمثل ”انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني“.

ودعا ملحم خلال مؤتمر صحفي، ”منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية إلى إدانة إسرائيل وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى القطاع، والعمل مع المجتمع الدولي لإدخال اللقاحات إلى غزة فورا“.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، ظهر أمس الإثنين، إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا؛ بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة.

وكان من المفترض أن تبدأ حملة التلقيح في الضفة الغربية وقطاع غزة، منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.

وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله، الأسبوع الماضي، عشرة آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها.

وكانت السلطة أعلنت، الشهر الماضي، أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات، بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.

ونقلت إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني، ألفي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.

وأكد ملحم، الثلاثاء، تمديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بمنع الحركة والتنقل بين المحافظات، بدءا من غد الأربعاء، إضافة إلى الإغلاق الليلي والإغلاق الشامل، يومي الجمعة والسبت.