نائب أردني: الموازنة العامة للدولة "إرهابية"

وصف النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، اليوم الإثنين، الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بـ“الإرهابية“، قائلا إنها مرعبة للوطن والمواطن وتهدد وجوده وكيانه ولا تصلح للمناقشة.

وأضاف النائب والقانوني البارز خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن الموازنة وضعها أشخاص من برج عاجي ”لا يعيشون نبض الشارع .. هذه الموازنة جوعت وأفقرت ونهشت جسد المواطن الأردني“.

وقال العرموطي الذي أعلن رفضه الموافقة على قانون الموازنة العامة، إن الحكومة التي أعدت الموازنة ليس لها أي عمق اقتصادي أو سياسي، متهما إياها بتزوير الحقائق فيما يتعلق بأرقام الدين العام.

وطالب العرموطي الحكومة الأردنية بوضع قانون لتحديد سقوف الرواتب في المؤسسات المساهمة العامة، وإعادة المؤسسات ”التي بيعت تحت مسمى الخصخصة“ إلى الوطن، متهما الحكومة ببيع ”مؤسسات الوطن والهواء والماء“.

وأضاف العرموطي أن الدين العام في الأردن يبلغ 105% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الأردن ”سيعلن إفلاسه خلال سنتين في حال استمر الوضع كما هو عليه“.

واستهجن نقيب المحامين الأسبق عدم وجود أي بند بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين، أو وجود دعم للمتعثرين في الموازنة.

وتساءل النائب عن عملية الإصلاح السياسي في البلاد، ”كم حكومة في الأردن؟“، في إشارة إلى قوى نافذة في الدولة تتغول على دور الحكومة صاحبة الولاية العامة دستوريا، وفق مراقبين.