التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على دمشق (فيديو)

قال التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إنه تم سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية ما زالت تتصدى للهجوم الصاروخي في أجواء محيط مدينة دمشق حتى الساعة ”23:50 ت.غ“.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء #دمشق pic.twitter.com/8NAHMr8IgF
— أَحْمَد 🇱🇧 (@_AH_M_AD_) February 14, 2021
ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على أهداف عسكرية مدعومة من إيران داخل سوريا في الشهرين الأخيرين.
من تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق pic.twitter.com/td0mBptErJ
— ﮼مـعـاون﮼ ﮼دولتو﮼🇱🇧 (@HRkain) February 14, 2021