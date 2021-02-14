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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي عل...
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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي على دمشق (فيديو)

قال التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إنه تم سماع دوي انفجارات في أجواء

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المصدر: فريق التحرير

قال التلفزيون الرسمي السوري فجر اليوم، إن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إنه تم سماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية ما زالت تتصدى للهجوم الصاروخي في أجواء محيط  مدينة دمشق حتى الساعة ”23:50 ت.غ“.

ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي تفاصيل أخرى عن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على أهداف عسكرية مدعومة من إيران داخل سوريا في الشهرين الأخيرين.

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التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي عل...
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السودان: الاعتداءات الإثيوبية على أراضينا تصعيد لا يمكن قبوله

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المصدر: فريق التحرير

أدان السودان اليوم الأحد ”اعتداء القوات الإثيوبية“ إلى أراض تتبع لسيادته قانونيا، معتبرا ذلك ”تصعيدا لا يمكن قبوله“.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”سونا“، إن ”اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وحمّلت الوزارة إثيوبيا ”المسؤولية الكاملة لما سيجر إليه عدوانها من تبعات“.

وطالبت الوزارة إثيوبيا ”الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها“.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي قد قال أمس السبت إن إثيوبيا ”تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، خلال تعديها على الأراضي السودانية في الفشقة“.

وأضاف أن ”ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود“، حسبما نقلت مواقع إخبارية سودانية.

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