السودان: الاعتداءات الإثيوبية على أراضينا تصعيد لا يمكن قبوله

أدان السودان اليوم الأحد ”اعتداء القوات الإثيوبية“ إلى أراض تتبع لسيادته قانونيا، معتبرا ذلك ”تصعيدا لا يمكن قبوله“.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”سونا“، إن ”اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وحمّلت الوزارة إثيوبيا ”المسؤولية الكاملة لما سيجر إليه عدوانها من تبعات“.

وطالبت الوزارة إثيوبيا ”الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها“.