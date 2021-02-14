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السودان: الاعتداءات الإثيوبية على أ...
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السودان: الاعتداءات الإثيوبية على أراضينا تصعيد لا يمكن قبوله

أدان السودان اليوم الأحد "اعتداء القوات الإثيوبية" إلى أراض تتبع لسيادته قانونيا، معتبرا ذلك "تصعيدا لا يمكن قبوله". وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان

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المصدر: فريق التحرير

أدان السودان اليوم الأحد ”اعتداء القوات الإثيوبية“ إلى أراض تتبع لسيادته قانونيا، معتبرا ذلك ”تصعيدا لا يمكن قبوله“.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”سونا“، إن ”اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وحمّلت الوزارة إثيوبيا ”المسؤولية الكاملة لما سيجر إليه عدوانها من تبعات“.

وطالبت الوزارة إثيوبيا ”الكف فوراً عن تعديها على أراضي السودان، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها“.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي قد قال أمس السبت إن إثيوبيا ”تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، خلال تعديها على الأراضي السودانية في الفشقة“.

وأضاف أن ”ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود“، حسبما نقلت مواقع إخبارية سودانية.

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السودان: الاعتداءات الإثيوبية على أ...
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بدل تقديم الكثير من الأوراق.. الإمارات تبدأ تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص

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المصدر: فريق التحرير

بدأت الإمارات، اليوم الأحد، تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص؛ للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية.

وقال الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، إن التجربة تقودها وزارة الداخلية، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها لتسهيل حياة المتعاملين.

كما كشف الشيخ محمد ضمن سلسلة تغريدات، أن مجلس الوزراء اعتمد تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.

وقال إن مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفا خلال العقود القادمة.

وأضاف الشيخ محمد أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وقال: ”إنه مشروع وطني ستكون له بصمة تنموية دائمة، وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار“.

وقال الشيخ محمد بن راشد في أولى تغريداته: ”ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء .. باركنا في بدايته الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ .. إنجاز نبدأ به الخمسين القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية لمحطات جديدة“.

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