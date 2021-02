بعدما اتهمته باغتيال لقمان سليم.. حزب الله يرفض إعادة بث "أم تي في" إلى الضاحية الجنوبية

انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم السبت، في نقطة تفتيش أمنية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو .

وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر أمني، فقد أسفر الانفجار عن سقوط قتيلين و3 جرحى.

ونسبت الوكالة للمصدر قوله إن ”انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة بسرعة فائقة اخترق حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفسه في نقطة تفتيش قرب قصر الرئاسة في حي ورطيغلي“.

وتضم المنطقة الأمنية التي شهدت التفجير الانتحاري مقارا حكومية بينها وزارة الداخلية ومقر البرلمان إلى جانب القصر الرئاسي.

#BREAKING: Vehicle loaded with explosives explodes after security forces fired at around Sayidka area near the Lower House building in #Mogadishu pic.twitter.com/43vFDT5d7U

— Yusuf Abdi Shire (@Hajishire) February 13, 2021