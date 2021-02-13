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متمردون وسياسيون في حكومة "مهمات صع...
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متمردون وسياسيون في حكومة "مهمات صعبة" لإنقاذ السودان‎ (فيديو إرم)

بعد أن دقت طبول الحرب لعقود في السودان، تقرع الآن احتفاء بانتصار السلم على إيقاع أهازيج السلام لتتوج بحكومة سلام السودان. خرجت حكومة سلام السودان الانتقالية إلى

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المصدر: إرم نيوز

بعد أن دقت طبول الحرب لعقود في السودان، تقرع الآن احتفاء بانتصار السلم على إيقاع أهازيج السلام لتتوج بحكومة سلام السودان.

خرجت حكومة سلام السودان الانتقالية إلى العلن مكونة من 25 وزيرا من مكونات قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والجبهة الثورية.

فدخل وجه حركات التمرد البارز جبريل إبراهيم ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي إلى حكومة حمدوك الثانية، حكومة محاصصة رجحت فيما يبدو استحقاق السلام على الاقتصاد، رغم أن كفة التحدي الاقتصادي ثقيلة في ميزان المرحلة التي يمر بها سودان ما بعد الثورة.

لكن محللين في السودان يجدون مبررا لاختيار وزراء ساسة في هذه المرحلة المفصلية من الفترة الانتقالية، خاصة اختيار رئيس الجبهة الثورية إبراهيم جبريل لوزارة المالية الحيوية إلى جانب وزراء آخرين من المتمردين السابقين كحصة لشريك السلام.

ويأخذ السودانيون على حكومة حمدوك الأولى التي شكلت من كفاءات تمثل في غالبها قوى الحرية والتغيير، أنها لم تفلح في حل المشكلات الاقتصادية رغم الفرص التي أتيحت لها تباعا.

السودانيون الذين اكتووا بنار التقاتل الداخلي وتدهور الاقتصاد وتردي الوضع المعيشي ينظرون إلى حكومة المحاصصة الجديدة بأمل مشوب بخوف من فشل جديد في حل مشاكل كثيرة ما تزال عالقة.

ويبرز بين التحديات المتعددة تباين الرؤى والتصورات بين المكونات المؤلفة للحكومة، ما سيلقي بظلاله دون ريب على تناغم الوزراء في اتخاذ القرارات المصيرية للسودان، خاصة العلاقات مع إسرائيل والتسيير الاقتصادي، بما فيه التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

طوى السودان صفحة أخرى من الخلاف وجنح حَمَلة السلاح بالأمس إلى السلم، لكن السودانيين ينتظرون حربا جديدة على الفقر وتردي الوضع المعيشي، فهل ينجح الوزراء الساسة في ما فشل فيه التكنوقراط على مدى الشهور الماضية؟

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متمردون وسياسيون في حكومة "مهمات صع...
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قيادي بحزب الإصلاح يكشف عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع الحوثيين (فيديو)

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المصدر: صنعاء- إرم نيوز

اعترف القيادي في حزب الإصلاح اليمني أحمد شرف الدين، بوجود اتفاق ”لم ينفذ“ جاء بعد لقاء مع ثلاثة من قيادات حزب الإصلاح مع  عبدالملك الحوثي، لتطبيع الأوضاع، بعد اجتياح جماعته لصنعاء ومدن اليمن.

واعتير أحمد شرف الدين – وهو رئيس الدائرة الاجتماعية والنقابات في الحزب الإخواني – عبر لقاء في قناة الهوية الحوثية، أن خط حزب الإصلاح في مناهضة الحوثي ”مجرد سياسة“.

واتهم شرف الدين ”التحالف العربي بالوقوف خلف تدمير اليمن“، قائلا إن قيادات الحزب “ مسجونة“ في ”فنادق خمسة نجوم“ في الرياض، وأن قرار الحزب ليس بيده، مبديا استعداده للتوسط بين جماعة الحوثيين وقيادات حزب الإصلاح.

ووجهت عدة تقارير اتهامات لحزب الإصلاح بالتعاون عسكريا مع الحوثيين بشكل غير معلن، لا سيما في جبهة مأرب.

وأشارت إلى أن تعرض مخازن سلاح تعود للجيش اليمني في صحن الجن لقصف حوثي، يدعم فرضية تعاون عسكري بين عسكريين بالجيش اليمني موالين لحزب الإصلاح وميليشا الحوثي، إذ إن المخازن التي استهدفتها الميليشيا تحوي أسلحة وصواريخ سبق لحزب الإصلاح محاولة إخفائها عن الجيش.

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