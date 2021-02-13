متمردون وسياسيون في حكومة "مهمات صعبة" لإنقاذ السودان‎ (فيديو إرم)

بعد أن دقت طبول الحرب لعقود في السودان، تقرع الآن احتفاء بانتصار السلم على إيقاع أهازيج السلام لتتوج بحكومة سلام السودان.

خرجت حكومة سلام السودان الانتقالية إلى العلن مكونة من 25 وزيرا من مكونات قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والجبهة الثورية.



فدخل وجه حركات التمرد البارز جبريل إبراهيم ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي إلى حكومة حمدوك الثانية، حكومة محاصصة رجحت فيما يبدو استحقاق السلام على الاقتصاد، رغم أن كفة التحدي الاقتصادي ثقيلة في ميزان المرحلة التي يمر بها سودان ما بعد الثورة.

لكن محللين في السودان يجدون مبررا لاختيار وزراء ساسة في هذه المرحلة المفصلية من الفترة الانتقالية، خاصة اختيار رئيس الجبهة الثورية إبراهيم جبريل لوزارة المالية الحيوية إلى جانب وزراء آخرين من المتمردين السابقين كحصة لشريك السلام.

ويأخذ السودانيون على حكومة حمدوك الأولى التي شكلت من كفاءات تمثل في غالبها قوى الحرية والتغيير، أنها لم تفلح في حل المشكلات الاقتصادية رغم الفرص التي أتيحت لها تباعا.

السودانيون الذين اكتووا بنار التقاتل الداخلي وتدهور الاقتصاد وتردي الوضع المعيشي ينظرون إلى حكومة المحاصصة الجديدة بأمل مشوب بخوف من فشل جديد في حل مشاكل كثيرة ما تزال عالقة.

ويبرز بين التحديات المتعددة تباين الرؤى والتصورات بين المكونات المؤلفة للحكومة، ما سيلقي بظلاله دون ريب على تناغم الوزراء في اتخاذ القرارات المصيرية للسودان، خاصة العلاقات مع إسرائيل والتسيير الاقتصادي، بما فيه التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

طوى السودان صفحة أخرى من الخلاف وجنح حَمَلة السلاح بالأمس إلى السلم، لكن السودانيين ينتظرون حربا جديدة على الفقر وتردي الوضع المعيشي، فهل ينجح الوزراء الساسة في ما فشل فيه التكنوقراط على مدى الشهور الماضية؟