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التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار ف...
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التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار في القنيطرة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن انفجارا سمع في وقت متأخر من يوم الخميس في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. ولم يذكر التلفزيون معلومات أخرى عن سبب الانفجار أو

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المصدر: رويترز

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن انفجارا سمع في وقت متأخر من يوم الخميس في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

ولم يذكر التلفزيون معلومات أخرى عن سبب الانفجار أو مصدره أو إن كان أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

والأسبوع الماضي، أعلن النظام السوري، تصديه لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل، تمثل برشقات من الصواريخ جو-أرض، وأرض-أرض، مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية.

وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير الماضي، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في الـ22 من الشهر ذاته، 4 مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي الأخير أنه قصف خلال العام 2020 حوالى 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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التلفزيون السوري: سماع دوي انفجار ف...
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وزير خارجية عمان: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

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المصدر: رويترز

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، خلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وقال البوسعيدي: ”فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة“.

وأضاف الوزير العماني أن السلطنة ”ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناءً على حل الدولتين“.

من جهة أخرى، قال البوسعيدي إن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وسُئل الوزير في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال إن مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن، ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.

وأضاف الوزير: ”أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات“.

وجدد البوسعيدي، الذي تولى منصبه في أغسطس آب، التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة على الحياد في المنطقة المضطربة، موضحا أن مسقط ”تسعى دائما لدعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف“.

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