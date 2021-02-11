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السيسي يبحث مع عباس جهود الدفع بعمل...
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السيسي يبحث مع عباس جهود الدفع بعملية السلام

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، وقوف بلاده مع القضية الفلسطينية والعمل على مواصلة الجهود لدعم عملية السلام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه

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المصدر: إرم نيوز

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، وقوف بلاده مع القضية الفلسطينية والعمل على مواصلة الجهود لدعم عملية السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا فيه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة المصرية إن ”الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر بين البلدين“.

وأكد السيسي ”استمرار مصر في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة، خلال الفترة المقبلة، سعيا لدفع جهود عملية السلام، من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية“.

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ”عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط“، معربا عن تقديره لـ“جهود مصر الحثيثة ومساعيها في دعم القضية الفلسطينية“.

وترعى مصر المحاولات المستمرة لجلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس الهادف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.

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السيسي يبحث مع عباس جهود الدفع بعمل...
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وزير خارجية عمان: مسقط راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل

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المصدر: رويترز

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، خلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي عبر الإنترنت، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وقال البوسعيدي: ”فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة“.

وأضاف الوزير العماني أن السلطنة ”ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناءً على حل الدولتين“.

من جهة أخرى، قال البوسعيدي إن سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، والذي يواجه ضغوطا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وسُئل الوزير في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال إن مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن، ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.

وأضاف الوزير: ”أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران.. لا أرى سببا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات“.

وجدد البوسعيدي، الذي تولى منصبه في أغسطس آب، التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة على الحياد في المنطقة المضطربة، موضحا أن مسقط ”تسعى دائما لدعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف“.

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