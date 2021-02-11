السيسي يبحث مع عباس جهود الدفع بعملية السلام

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، وقوف بلاده مع القضية الفلسطينية والعمل على مواصلة الجهود لدعم عملية السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحثا فيه آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقالت الرئاسة المصرية إن ”الاتصال تناول التشاور وتبادل وجهات النظر، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر بين البلدين“.

وأكد السيسي ”استمرار مصر في جهودها الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة، خلال الفترة المقبلة، سعيا لدفع جهود عملية السلام، من أجل حل القضية الفلسطينية، وفق القرارات والمرجعيات الدولية“.

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ”عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط“، معربا عن تقديره لـ“جهود مصر الحثيثة ومساعيها في دعم القضية الفلسطينية“.

وترعى مصر المحاولات المستمرة لجلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس الهادف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.