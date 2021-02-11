اجتماع "خاص".. الحريري وماكرون يبحثان الصعوبات أمام تشكيل حكومة لبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، الأزمة في لبنان والصعوبات التي تواجه عملية تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وجاء في حساب الحريري على تويتر: ”لبى الرئيس سعد الحريري مساء اليوم دعوة الرئيس الفرنسي Yلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس“.

وأضاف: ”تناول اللقاء الذي دام ساعتين آخر التطورات الإقليمية والصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها“.

ويقود ماكرون الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أعمق أزمة له منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ويحاول استخدام نفوذ باريس في لبنان لإقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق وتشكيل حكومة جديدة لاجتثاث الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين، ومنهم صندوق النقد الدولي، لإطلاق مساعدات بمليارات الدولارات.

لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن.

وفي بادرة سلطت الضوء على بعض الإحباط، لم تُدرج الرئاسة الفرنسية العشاء على جدول أعمال ماكرون العلني، مما جعل الاجتماع خاصا. ورفض المسؤولون التعليق في وقت سابق من الأربعاء على ما إذا كان الحريري وماكرون سيجتمعان أم لا.

وكلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى أديب في سبتمبر. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله المتحالف مع إيران.