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السودان يعتقل نائب البشير في حملة ع...
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السودان يعتقل نائب البشير في حملة على قيادات حزب المؤتمر

ألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه

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المصدر: يحيى كشة - إرم نيوز

ألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“، إنه ”من المرجح أن القبض على حسبو يأتي ضمن الحملة على قادة نظام البشير المتسببين في تحريك الشارع وتدمير المنشآت ونهب وحرق الأسواق والمحال التجارية في ولايات البلاد“.

وأفرجت السلطات عن حسبو في 24 أغسطس الماضي بعد اعتقال لأكثر من عام ونصف عقب سقوط نظام البشير، دون تقديمه إلى محاكمة.

وتعرض حسبو لمحاولة اغتيال بعد 4 أيام من الإفراج عنه في منزله بالخرطوم دون كشف ملابسات الحادثة حينها.

وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزير دولة للشؤون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللا مركزي، وشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.

وفي سياق متصل، أصدرت ‏لجنة تفكيك التمكين فجر الخميس، قرارا بالقبض على جميع منسوبي حزب المؤتمر الوطني المنحل الفاعلة في جميع ولايات البلاد، ووجهت اللجنة السلطات بوضع القرار موضع التنفيذ.

ووجهت اللجنة في بيان، رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) بـ“اتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020″.

وأوضحت أن ”اللجنة وردتها معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المنحل وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه“.

وضمن هذه الحملة، ألقت السلطات السودانية، القبض على الكاتب الصحفي الإسلامي حسين خوجلي، بأمر من النيابة العامة وأودعته حراسة القسم الشمالي.
وحسين خوجلي هو رئيس تحرير صحيفة ”ألوان السودانية“ المتوقفة عن الصدور، ومالك قناة ”أمدرمان“ الفضائية، وقيادي إسلامي معروف.

وتصاعدت أحداث عنف ونهب في ولايات شمال دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان وشرق دارفور، شملت تدمير المنشآت العامة ونهب المحال التجارية والأسواق خلال الأيام الماضية دون معرفة من يقف وراء الأحداث.

ويتهم نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبي حزب البشير، بـ“التورط في إثارة الشارع والتحريض ضد الحكومة الانتقالية وتصوير الأحداث على أنها ثورة جياع“.

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السودان يعتقل نائب البشير في حملة ع...
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ناشطون عراقيون يتطلعون للانخراط في الحياة السياسية بعد سحق الحركة الاحتجاجية‎

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المصدر: رويترز

قال المحامي العراقي حسين الغرابي إنه غادر مسقط رأسه في الناصرية قبل 4 أشهر بعد أن تلقّى تهديدات من جماعة مسلحة بسبب نشاطه السياسي.

وبينما يتنقل الآن في أرجاء العراق، يحاول ”الغرابي“ أن يشكل حزبًا سياسيًا يأمل هو وبعض النشطاء أن يمثل تحديًا لمن هم في السلطة والذين يتهمهم النشطاء بالفساد، وعدم الكفاءة.

و“الغرابي“ واحد من عشرات الذين فروا من الناصرية، المدينة التي كانت في طليعة الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في العام 2019، بعد تلقيهم تهديدات.

وقال إنهم يتطلعون إلى تغيير الطبقة السياسية.‭‭ ‬‬وأضاف أن المتظاهرين كانوا يتساءلون: ما الذي يمكن أن يكون بديلًا عن الأحزاب السياسية القائمة؟ ولذلك شرعوا بتأسيس هذا البديل.

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وقُتل ما لا يقل عن 500 متظاهر خلال احتجاجات اندلعت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسبب عدم توافر فرص العمل، وسوء الخدمات. ونزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإبعاد النخبة الحاكمة في العراق.

وقال نشطاء إنهم ما زالوا مستهدفين من قِبل جماعات مسلحة لم يحددوها بالاسم، لاسيما في الناصرية آخر منطقة في البلاد لا يزال المحتجون ينظمون فيها تجمعات على نحو متكرر، ويخشون من وضع العراقيل أمام مشاركتهم في الانتخابات.

وقال مهند المنصوري، وهو ناشط يبلغ من العمر 34 عامًا وأحد الفارين أيضًا من الناصرية، إنهم يواجهون خطر السلاح، والفصائل المسلحة، وتساءل: كيف يمكن المشاركة بحرية في الانتخابات في مثل هذه الظروف؟.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى المسؤولية بصفة مؤقتة بعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالحكومة السابقة بقمع ما يقول إنها جماعات مسلحة إجرامية تحاول زعزعة استقرار البلاد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لتأمين سلامة مراكز الاقتراع، والتعامل مع شكاوى الناس من العنف والترهيب.

التغيير من الداخل

والآن يتطلع الناشطون الذين رفضوا المشاركة في نظام سياسي يقولون إنه زائف، لتغيير ذلك النظام من خلال انتخابهم في البرلمان.

ويرغب ”الغرابي“ بأن يعارض حزبه (البيت الوطني) النظام الطائفي لتقاسم السلطة الذي وُضع بعد الغزو الأمريكي الذي أسقط صدام حسين في 2003.

ويقول إن حزبه سيركز على النزعة الوطنية الشاملة، وحقوق الإنسان، في بلد يمزقه العنف الداخلي، والقمع السياسي.

وأضاف لـ“رويترز“ إنه يقوم حاليًا بإجراءات تسجيل الحزب في مفوضية الانتخابات العراقية بتكلفة 36 مليون دينار (25000 دولار)، وإن لديه نحو 2000 عضو.

وقال الغرابي إنه يريد أن يجمع العراقيين ذوي الخلفيات المختلفة حول هوية عراقية وطنية جديدة.

ويأمل ”الغرابي“ حشد أصوات المحتجين، ومن قاطعوا الانتخابات العامة الأخيرة في 2018، بسبب التزوير المزعوم. وتعهد الكاظمي بإجراء انتخابات مبكرة، في يونيو/ حزيران، وقرر السياسيون تأخيرها إلى أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح ”الغرابي“ أن حزبه لن يشارك إلا في انتخابات نزيهة تراقبها الأمم المتحدة. وتُجرى مناقشات حول مشاركة مراقبين دوليين في أكتوبر/ تشرين الأول.

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ويرفض حزب ”البيت الوطني“ إقامة تحالفات مع شخصيات سياسية راسخة. ويقول إنه سيبحث التحالف مع حزب (امتداد)، ومقره أيضًا الناصرية، وأسسه في الآونة الأخيرة المعارض البارز علاء الركابي بعد الانتخابات.

وتظهر أحزاب أخرى أكثر انفتاحًا على التعاون مع سياسيين علمانيين يعتقدون أن بوسعهم مساعدتهم بدفع الإصلاحات، واستئصال الفساد.

وانضم محمد الشيخ (34 عامًا) لحزب (المرحلة) قبل بضعة أشهر، وهو حزب شارك في تأسيسه مستشارو الكاظمي.

وقال ”الشيخ“ إنه من الضروري دخول البرلمان حتى لو كان ذلك يعني الاصطفاف مع السياسيين المعروفين.

وأضاف أنه لم تكن هناك معارضة حقيقة في البرلمان العراقي منذ 2003، وأنهم لو لم يصلوا إلى السلطة فإنهم يعتزمون تمثيل المعارضة.

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