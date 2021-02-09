الفصائل الفلسطينة تتفق في القاهرة على تجاوز عقبات الانتخابات

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، كما تم التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها

وأوضحت الفصائل في بيان ختامي صادر عن الاجتماعات في القاهرة اتفاقها على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة وغزة والقدس لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها.

وأشارت الفصائل في بيانها إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية (دون غيره) في الضفة وغزة بزيه الرسمي سيتسلم تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.

كما اتفقت الفصائل على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

ودعت أيضا إلى ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

ونوهت في بيانها إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وتعهدت بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

ورفعت توصية للرئيس محمود عباس بالنظر في قانون الانتخابات، من ناحية تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

كما رفعت توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل، وشددت على ضرورة اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

واتفقت الفصائل على عقد اجتماع آخر خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.