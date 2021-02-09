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الفصائل الفلسطينة تتفق في القاهرة ع...
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الفصائل الفلسطينة تتفق في القاهرة على تجاوز عقبات الانتخابات

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، كما تم التأكيد على إجرائها في القدس والضفة

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، كما تم التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها

وأوضحت الفصائل في بيان ختامي صادر عن الاجتماعات في القاهرة اتفاقها على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة في الضفة وغزة والقدس لتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها.

وأشارت الفصائل في بيانها إلى أن جهاز الشرطة الفلسطينية (دون غيره) في الضفة وغزة بزيه الرسمي سيتسلم تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقا للقانون.

كما اتفقت الفصائل على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

ودعت أيضا إلى ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

ونوهت في بيانها إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وتعهدت بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

ورفعت توصية للرئيس محمود عباس بالنظر في قانون الانتخابات، من ناحية تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

كما رفعت توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل، وشددت على ضرورة اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

واتفقت الفصائل على عقد اجتماع آخر خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

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الفصائل الفلسطينة تتفق في القاهرة ع...
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غداة تشكيل الحكومة الجديدة.. احتجاجات في السودان وأنباء عن نهب مخازن غذاء

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المصدر: ا ف ب

اندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان، اليوم الثلاثاء، بما في ذلك ميناء البلاد الرئيس وإقليم دارفور المضطرب، وفق شهود عيان ووسائل إعلام رسمية.

وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة تضم قادة حركات متمردة سابقة مكلفة بإصلاح الاقتصاد المتعثر الذي دمرته عقود من العقوبات الأمريكية، وسوء الإدارة والحرب الأهلية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم ونقص في العملات الأجنبية، وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة .

وقال مراسل لفرانس برس إن المحتجين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور رشقوا قوات الشرطة بالحجارة، وأحرقوا إحدى سياراتها، كما أضرموا النار في عدد من المتاجر في سوق المدينة .

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون ”لا لا للغلاء“ و“لا لا للجوع“.

وفي بورتسودان الميناء الرئيس للبلاد على البحر الأحمر، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية ( سونا ) بأنها ”شهدت صباح اليوم مظاهرات طلابية متفرقة في أنحاء المدينة ما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق معظم المحلات التجارية“.

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وأضافت الوكالة أن هذه التظاهرات خرجت ”احتجاجا على أزمة الخبز التي حدثت بسبب إضراب أصحاب المخابز عن العمل للمطالبة بزيادة أسعار الخبز“.

وتعرض مبنى محلية بورتسودان (البلدية) للرشق بالحجارة، وأضرمت النار في إطارات السيارات في بعض الشوارع الرئيسية“.

ونُظمت تظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بينها ولاية شمال كردفان وسط البلاد.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لم يتسن التحقق منها تظهر طلابا محتجين يحملون أكياسًا من الطحين نُهبت من مخازن ومتاجر في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

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وأعلن عبد الله حمدوك الإثنين، تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم وزراء يمثلون حركات تمرد سابقة، لا سيما الخبير الاقتصادي جبريل إبراهيم وزيرا للمالية.

وأكد حمدوك أن الحكومة الجديدة ستركز على إعادة بناء الاقتصاد .

وقال جبريل إبراهيم في تدوينة على حسابه الشخصي في تويتر ”نعد شعبنا بأنه لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات، ونوفر الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه“.

واندلعت في الأسابيع الماضية احتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في العاصمة الخرطوم، ومدينة القضارف شرق السودان حيث جرت عمليات نهب وسرقة.

ويمر السودان بفترة انتقالية منذ الإطاحة بالبشير في نيسان/ابريل 2019 بعد احتجاجات شعبية امتدت أشهرا جرّاء التدهور الاقتصادي.

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