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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب...
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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

امتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة

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المصدر: رويترز

امتنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل.

ومنح الرئيس السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.

وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية ”من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل… الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال“.

وأضاف أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل ”تهديدا أمنيا كبيرا“ لإسرائيل.

وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأكد بلينكن أيضا التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة.

وكان ترامب يسير بخطى واسعة فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط مع أقرب حليف له في المنطقة، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن وفريقه إنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها ترامب وسيستأنفون المساعدات ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وأثار عدم تحدث بايدن مع نتنياهو حتى الآن في إطار مكالماته مع زعماء أجانب الدهشة في إسرائيل وأيضا لدى خبراء الشرق الأوسط. فقد تحدث إليه كل من أوباما وترامب في غضون أيام من تولي المنصب.

وبسؤاله عن سبب عدم تحدث بايدن مع نتنياهو، قال بلينكن ”أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب“.

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بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب...
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مقرب من الصدر يكشف عن مخطط لاستهداف "المراقد الشيعية".. و"سرايا السلام" تنتشر في 3 محافظات

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، انتشارا عسكريا لـ“سرايا السلام“ الجناح المسلح لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وذلك عقب بيان لمكتب الصدر، كشف عن معلومات بشأن مخطط لاستهداف المراقد الشيعية في ثلاث محافظات.

وقال صالح محمد العراقي، المعروف باسم ”وزير الصدر“ في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“؛ ”اللهم بردا وسلاما وأمنا على العراق وشعبه.. وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقا بين داعش وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد“.

وعقب ذلك بساعات، شوهدت العشرات من السيارات العسكرية لسرايا السلام، وهي قوة عسكرية مسلحة تابعة للصدر، بعضها ينضوي في هيئة الحشد الشعبي، تنتشر في عدة مناطق بالعاصمة بغداد، خاصة الكاظمية، والمدن المحيطة بها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في ”السرايا“ قوله إن ”هناك معلومات استخباراتية مؤكدة عن نية داعش لشن هجمات نوعية كبيرة في بغداد وباقي المحافظات، وكذلك يصاحبها عمليات فوضى وتخريب من جهات أخرى متحالفة مع التنظيم“.

وأضاف أن ”سرايا السلام وجهت برفع الجهوزية واليقظة إلى أعلى المستويات، كما وجهت بانتظار توجيهات القيادة العامة لسرايا السلام التي ستصدر لاحقا“.

كما أعلن ”المعاون الجهادي“ للصدر، أبو ياسر العيساوي، عقد اجتماع مع القيادة العسكرية لسرايا السلام؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، في وقت تحركت عجلات تابعة لسرايا السلام (جيش المهدي سابقا) في مدينة النجف، نحو أهداف حسّاسة، مثل المراقد الدينية.

ولم تصدر الحكومة العراقية، لغاية الآن، أي بيان أو توضيح بشأن هذا الانتشار الأمني، خاصة في ظل المخاوف التي انتابت سكان العاصمة، بشأن حقيقة وجود مثل تلك المخططات.

ورفض مسؤول في وزارة الداخلية العراقية التعليق لـ“إرم نيوز“ على هذا الانتشار، وقال إنه ”من مهام قيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات بغداد“.

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