وصفها بـ"عش دبابير".. جبريل إبراهيم وزيرا للمالية في الحكومة السودانية

أسند رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حقيبة المالية في الحكومة الانتقالية الجديدة، التي أعلنت مساء اليوم، لرئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم.

وسبق أن توقعت تقارير إعلامية سودانية إسناد وزارة المالية السودانية لجبريل إبراهيم في الحكومة التي أطلق عليها ”حكومة سلام السودان“؛ وذلك بعد اتفاق قادة ”الجبهة الثورة“، التي تضم الحركات المسلحة الموقعة على ”اتفاقية سلام جوبا“، على ترشيحه لشغل منصب وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن حصول ”الجبهة الثورة“ على وزارات المالية والمعادن والتربية والتعليم والتنمية العمرانية والحكم الاتحادي في التشكيل الوزاري الجديد، الذي أعلنه حمدوك مساء اليوم.

ولا تُعرف ميول اقتصادية لوزير المالية السوداني الجديد المولود في الفاتح يناير عام 1955، إلا أنه وصف الشهر الماضي وزارة المالية في السودان بأنها ”عش دبابير“، مؤكدا أنه في حال تقلده المنصب يتوجب عليه ”اصطحاب كل الاحترازات“، على حد وصفه.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تعليقا على تعيين جبريل وزيرا للمالية: ”الدكتور جبريل إبراهيم ينتمي لحركة العدل والمساواة، وهو فصيل أصيل في محادثات جوبا ووقع معها اتفاق سلام، أي تصور بأنه أو الحركة غير مشاركين في الحكومة تصور ناقص، ولم يكُن هناك أي توجه بهذا المعنى.. إن تنفيذ اتفاق سلام السودان يمر عبر هذه المحطات“.‎

وكان جبريل إبراهيم (66 عاما) مرشحا لتولي حقيبة المالية في حمدوك الثانية؛ بفضل نظام المحاصصة؛ حيث آلت الوزارة وفق تقسيم بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية إلى الائتلاف الموقع على اتفاقية للسلام مع الحكومة الانتقالية.

سياسيا، تزعم حركة العدل والمساواة المسلحة عام 2012، بعد مقتل شقيقه خليل إبراهيم في غارة شنتها القوات الجوية السودانية على معقله في شمال كردفان في شهر ديسمبر 2011.

وقد خاضت هذه الحركة الكثير من المعارك ضد نظام البشير، لكن جبريل تحول بعد توقيع حركته على ”اتفاقية سلام جوبا“ إلى عضو لمجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان.

وقالت تقارير إعلامية سودانية: إن مكونات ”الجبهة الثورية“ فضلت وزارة المالية على حقيبة الخارجية، التي تقلدتها مريم الصادق المهدي.