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وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد...
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وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على "حل الدولتين" كأساس لتسوية القضية الفلسطينية

أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ اليوم الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية ودعمها، أن السلام شرطه زوال الاحتلال، وأن

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المصدر: محمود قاروم – إرم نيوز

أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ اليوم الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية ودعمها، أن السلام شرطه زوال الاحتلال، وأن القضية الفلسطينية ستظل على الدوام مفتاح الصراع وأساس السلام في المنطقة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني، وأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها عمل عار عن الشرعية.

وشدد أبو الغيط على أن الإجماع الدولي على حل الدولتين لابد أن يُترجَمَ في تحرك عمليّ يقود إلى إنقاذ هذا الحل من محاولات إسرائيلية مستمرة تهدفُ إلى تقويضه وتهميشه، وإن النشاط الاستيطاني، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يُشكل عقبة خطيرة في طريق حل الدولتين.

ولفت إلى أن ”إطلاق عملية تفاوضية تتناول قضايا الحل النهائي يظل السبيل الوحيد لكي يشعر الفلسطينيون بأن ثمة ضوءا للحرية في آخر نفق الاحتلال الطويل“.

وجدّد أبو الغيط دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الرئاسة الفلسطينية من أجل تعزيز وَحدةِ البيت الفلسطيني وإعادة الُلحمةِ له، عبر الانتخابات والمصالحة معا، فالجهدان متكاملان ويسهمان معاً في تقوية الموقف الفلسطيني، داخليا وخارجيا.

بدوره شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن مبادرة السلام العربية لعام 2002 ستظل هي المرجعية لتحقيق السلام في المنطقة، وأن مصر تؤكد على ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في القدس قد تهدد الاستقرار في المنطقة.

وقال: ”مَن يظن من البعض أن العالم العربي في ظل تلك الظروف الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسة العادلة، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيــة قد انزوت على أجندة أولويات الدول العربيـة، فهو الظن الذي يجانبه الصواب“.

من جانبه قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، وهي أساس الصراع، ومفتاح السلام الشامل الذي تقوض إسرائيل فرص تحقيقه.

وأضاف أن هناك حاجة حقيقية لإسناد الأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن ثمة أهمية للعمل إيجابيا مع الإدارة الأميركية الجديدة، كما نحتاج إلى بلورة إطلاق مفاوضات فاعلة وحقيقية، والتوصل إلى حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967.

وقد قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إن الوطن العربي يعيش أوضاعا غاية في الحساسية، ما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك.

وشدد آل سعود على أن السلام خيار إستراتيجي يضمن استقرار المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام، التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددا رفض السعودية لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

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وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد...
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الكشف عن تفاصيل عملية سيبرانية بريطانية ضد طائرات داعش المسيرة

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المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

كشف خبراء أمنيون وعسكريون أن المملكة المتحدة شنت عملية سيبرانية سرية ضد داعش لإضعاف قوتها في الميدان من خلال تعطيل الطائرات المسيرة وتشويش الهواتف، واستهداف الخوادم لمنع نشر دعايتها عبر الإنترنت.

وتأتي المعلومات التي كشف عنها جيريمي فليمنغ، مدير وكالة استخبارات الاتصالات الحكومية البريطانية، والجنرال باتريك ساندرز، رئيس القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، بعد شهرين فقط من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إنشاء ”قوة إلكترونية“ تديرها القوات المسلحة بالاشتراك مع وكالات التجسس للتصدي للخصوم في العالم الرقمي.

ووفقا لصحيفة ”فاييننشال تايمز“ سيجمع الفريق، الذي من المتوقع أن ينمو من بضع مئات من الأفراد إلى ثلاثة آلاف موظف على مدى العقد المقبل، القدرات السيبرانية الهجومية لبريطانيا ضمن وحدة مشتركة.

وخلال مناقشة العملية ضد داعش في 2016-2017 على ”بودكاست سكاي نيوز“ داخل المنطقة الرمادية، قال فليمنغ وساندرز إنه أصبح من الواضح أن المتطرفين يعتمدون على التكنولوجيا السيبرانية للدعاية والقيادة والسيطرة والتخطيط للهجمات، وفي ذلك الوقت، كانت داعش تجند المقاتلين عبر الإنترنت في سعيها لإقامة خلافة عبر أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.

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وقال ساندرز في مشاركته الصوتية: ”كانت هذه طريقة رخيصة وفعالة لشن حرب إرهابية، فما أردنا فعله هو تحويل تلك القوة، وهذا الاعتماد على الإنترنت إلى نقطة ضعف، وتقويض مصداقية حملتهم الإعلامية وأيديولوجيتهم“.

واعترفت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية قبل ثلاث سنوات بأنها شنت ”حملة إلكترونية هجومية“ كبيرة ضد داعش، ولكنها لم تقدم من قبل أي تفاصيل حول العملية.

الإنترنت كسلاح هجومي

وفي حين اعترفت المملكة المتحدة وحلفاؤها مثل الولايات المتحدة باستخدام الإنترنت كسلاح هجومي، لا تزال تفاصيل قدراتهم الهجومية سرية للغاية، كما أبدى خصوم، من بينهم روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، استعدادهم لاستخدام هذه الأساليب.

وقال فليمنغ إن فريق الجيش المشترك ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ”عطل اتصالات مقاتلي داعش في ساحة المعركة“ واستخدما تكنولوجيا جديدة لتعطيل الطائرات المسيرة التي تستخدمها داعش.

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كما كشف أن المملكة المتحدة سعت إلى وقف تدفق الدعاية المتطرفة من خلال ”الوصول عن بعد إلى خوادم داعش والأماكن التي تخزن فيها موادها“.

وبين ساندرز: ”أردنا أن نضمن تعطل أجهزتهم عندما يحاولوا تنسيق الهجمات على قواتنا، وأن لا يستطيعوا الوثوق بالأوامر التي كانت تأتي إليهم من رؤسائهم، فقد أردنا خداعهم وتضليلهم، لجعلهم أقل فعالية وأقل تماسكا واستنزاف معنوياتهم“.

وتم دعم تكتيكات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية على الأرض من خلال عمليات عسكرية منفصلة شاركت فيها القوات الخاصة والجيش العراقي وجماعات المقاومة المحلية، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه العمليات.

ممارسة خفية

وفي حين تعتبر العمليات الإلكترونية المشتركة جزءا من الحرب الحديثة، يحذر بعض الخبراء من أن مثل هذه الأنشطة التي لا ترتقي إلى صراع رسمي، يمكن أن تتحول لممارسة خفية وغير مسؤولة.

وأكدت إيميلي تايلور، الخبيرة في الأمن السيبراني والدولي في مركز ”تشاتام هاوس“ للأبحاث، بأنه على البلدان أن تسير على ”خط أخلاقي رفيع“ لضمان استخدام الأسلحة الإلكترونية القوية بشكل مناسب وبالإشراف المناسب، حتى في أكثر العمليات سرية.

وقالت الخبيرة تايلور ”أحد أكبر المخاطر التي أراها هي أن العمليات الإلكترونية هي مجال تقني للغاية، ونحن نكن احتراما كبيرا في هذا البلد لأجهزة استخباراتنا، ولذلك يمكن بهذا الاحترام أن يدفع المراقبين لتخطي الحدود، أو ما هو أسوأ من ذلك، يكون هناك جهل وعدم قدرة على المساءلة“.

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