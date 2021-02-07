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سوريا: فتح كلية تابعة لجامعة إسطنبو...
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سوريا: فتح كلية تابعة لجامعة إسطنبول في حلب "خرق فاضح" للقانون الدولي

وصفت وزارة الخارجية السورية، الأحد، قرار تركيا افتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة شمال حلب، بأنه "خرق فاضح" للقانون الدولي. ونقلت وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

وصفت وزارة الخارجية السورية، الأحد، قرار تركيا افتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة شمال حلب، بأنه ”خرق فاضح“ للقانون الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله: ”ترفض سوريا جملة وتفصيلا قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب“

وأكد المصدر، أن هذا القرار التركي يشكل ”عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضي بافتتاح كلية للطب ومعهد صحي في بلدة الراعي، بحسب ما نقلت مواقع سورية.

وأشارت المواقع السورية، إلى أنه ”بحسب المرسوم المنشور في الصحيفة الرسمية التركية يوم السبت، ستتبع كلية الطب والمعهد العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي، لجامعة العلوم الصحية الحكومية في إسطنبول“.

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سوريا: فتح كلية تابعة لجامعة إسطنبو...
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بأمر الملك.. إلغاء حكم إعدام الشاب علي محمد النمر

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المصدر: إرم نيوز

ألغت السلطات السعودية حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي الموقوف علي محمد النمر، بحسب ما أفاد قريب له مقيم في المملكة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد: ”الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث“.

وقال محمد النمر في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه: ”تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر، وقضت بحبسه 10سنوات“.

وأضاف: ”أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد أعلى. الحكم للتمييز ثم للعليا. #علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور“.

وفي ذات الإطار، علق حساب باسم ”أم باقر وعلي النمر“، وهي والدة الشاب علي، على ما يبدو، على التغريدة السابقة قائلة: ”الحمد لله الذي يجعلنا لا نخشى قادم الأيام مهما بدا لنا غموضها، الحمد لله الذي نشعر دائمًا أنّا في كنفِه ورعايته.. الحمد لله على نعمه التي لا ثناء ولا حمد يوفيها (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ)“.

وعلي محمد النمر هو ابن أخ رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وألقت الشرطة السعودية القبض على الشاب خلال مشاركته العام 2012 في تظاهرة شرقي المملكة وكان قاصرا عمره حينها 17 عاما.

وتمت محاكمته وأدين بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

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