سوريا: فتح كلية تابعة لجامعة إسطنبول في حلب "خرق فاضح" للقانون الدولي

وصفت وزارة الخارجية السورية، الأحد، قرار تركيا افتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة شمال حلب، بأنه ”خرق فاضح“ للقانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله: ”ترفض سوريا جملة وتفصيلا قرار النظام التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب“
وأكد المصدر، أن هذا القرار التركي يشكل ”عملا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.
#عاجل – #سانا
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: ترفض #سورية جملة وتفصيلا قرار النــظام التــــركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة #اسطنبول في بلدة #الراعي شمال #حلب باعتبار ذلك يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق #الأمم_المتحدة
— سانا عاجل (@SanaAjel) February 7, 2021
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضي بافتتاح كلية للطب ومعهد صحي في بلدة الراعي، بحسب ما نقلت مواقع سورية.
وأشارت المواقع السورية، إلى أنه ”بحسب المرسوم المنشور في الصحيفة الرسمية التركية يوم السبت، ستتبع كلية الطب والمعهد العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي، لجامعة العلوم الصحية الحكومية في إسطنبول“.