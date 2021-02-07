سوريا: فتح كلية تابعة لجامعة إسطنبول في حلب "خرق فاضح" للقانون الدولي

ألغت السلطات السعودية حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السعودي الموقوف علي محمد النمر، بحسب ما أفاد قريب له مقيم في المملكة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق أن أمرا ملكيا صدر يقضي بإلغاء إعدام القصّر، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد: ”الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث“.

وقال محمد النمر في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه: ”تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر، وقضت بحبسه 10سنوات“.

وأضاف: ”أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد أعلى. الحكم للتمييز ثم للعليا. #علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور“.

تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر وقضت بحبسه 10سنوات.

أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد اعلى.

الحكم للتمييز ثم للعليا.#علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور pic.twitter.com/TqiCeTPIIU — محمد النمر (@mbanalnemer) February 7, 2021

وفي ذات الإطار، علق حساب باسم ”أم باقر وعلي النمر“، وهي والدة الشاب علي، على ما يبدو، على التغريدة السابقة قائلة: ”الحمد لله الذي يجعلنا لا نخشى قادم الأيام مهما بدا لنا غموضها، الحمد لله الذي نشعر دائمًا أنّا في كنفِه ورعايته.. الحمد لله على نعمه التي لا ثناء ولا حمد يوفيها (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ)“.

الحمد لله الذي يجعلنا لا نخشى قادم الأيام مهما بدى لنا غموضها، الحمد لله الذي نشعر دائمًا أنّا في كنفِه ورعايته.. الحمد لله على نعمه التي لا ثناءً ولا حمدًا يوفيها

(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ)#علي_النمر #Ali_AlNimr https://t.co/ahaKNdd55h — ام باقر و #علي_النمر (@NasrahAlahmed) February 7, 2021

وعلي محمد النمر هو ابن أخ رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وألقت الشرطة السعودية القبض على الشاب خلال مشاركته العام 2012 في تظاهرة شرقي المملكة وكان قاصرا عمره حينها 17 عاما.

وتمت محاكمته وأدين بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية.