حمدوك: سد النهضة الإثيوبي يشكل تهديدًا لأمن نحو 20 مليون سوداني

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق يشكل تهديدًا لأمن نحو 20 مليون سوداني.

وجاء ذلك في كلمه له خلال اجتماعات الدورة العادية الـ34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انعقدت ”افتراضيًا“، صباح اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف حمدوك أن“السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وهو ما يشكل تهديدًا لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى“.

وأكد أن“السودان توافق على المُضي قُدمًا لحل الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية“، موضحًا أن“السودان يرى أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي“.

ويرى السودان أن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق دون اتفاق يهدد سلامة السدود السودانية، ويحذر من تأثر سد الروصيرص سلبًا ببناء سد النهضة، وأن الأثر الأساس للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية كافة.

واتفقت إثيوبيا، ومصر، والسودان على نحو 90% من خلافات سد النهضة، في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، لكنها توقفت دون الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن السد، وتتخوف السودان ومصر من تأثير سلبي للسد، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتيهما من المياه.