فصائل فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" وإشتية يعتبره انتصارًا تاريخيًا

رحبت فصائل فلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة الإسراع بفتح تحقيق بالقضايا الفلسطينية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الدولية.

وقالت حركة فتح إنها ترحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها، مساء الجمعة، أن“القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي، وإصرار قيادته للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية“.

وشددت على أنه“آن الأوان ليدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر“.

بدوره، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذا القرار يعد إنجازًا مهمًا يفتح الطريق للتحقيق الجدّي بجرائم الحرب، والاعتداءات العسكرية بمختلف أشكالها، التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا الحزب، في بيان صحفي، القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز، واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

وفي السياق، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بالقرار، مؤكدًا أن“ذلك يعد انتصارًا للعدالة، ويمثل رسالة بعدم إفلات المجرمين مع العقاب“.

وقال إشتية:“نرحب بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم، بتأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة”.

وأضاف:“قرار المحكمة انتصار للعدالة والإنسانية، وقيم الحق، والعدل، والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا وذويهم، وكان آخرهم الشهيد نوفل من قرية رأس كركر الذي قُتل بدم بارد برصاص المستوطنين، وهو رسالة لمرتكبي الجرائم الذين ما زالوا يواصلون ارتكابها بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إشتية إلى أن القرار انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها، متابعًا:“الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وسيتم رفعها بالسرعة الممكنة“.

وطالب إشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، ومنها: الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة، وملفَّا الأسرى، والاستيطان.

بدوره، رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي على أن القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري، وتتويج الجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها العام 2014، استنادًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.

وأضاف المالكي أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية، ومنظمات حقوق الإنسان، واللجان الوطنية، ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.



وأوضح المالكي أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، جاء تنفيذًا للإستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقًا من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو، في 29 تشرين الأول/نوفبر 2012، إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في العام 2011.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولًا لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقًا من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وإيمانًا منها بأهمية دور المحكمة بوضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.