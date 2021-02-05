"حماس" تهاجم منصور عباس بعد انسحابه من القائمة العربية المشتركة‎

هاجمت حركة حماس، الجمعة، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، رئيس ”القائمة العربية الموحدة“، الحزب المنتمي للجناح الإسلامي، (الفصيل الجنوبي) التابع لجماعة الإخوان المسلمين، منصور عباس؛ بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: إن ”تصريحات العضو العربي في الكنيست منصور عباس التي وصف فيها الأسرى بأنهم مخربون، هي تصريحات مشينة ومعيبة وتعكس انحداراً قيمياً وأخلاقياً“.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي: ”هذه التصريحات تمثل تبنّيا لرواية الاحتلال وتساوقا مع خطاب نتنياهو ضد أسرانا الأبطال الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم“، وفق تعبيره.

وكان منصور عباس قال، في تصريح للقناة الـ 12 العبرية: ”إن وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، هذا لم يحصل على الإطلاق“.

وتابع: ”من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق“.

وفي وقت سابق، تعهد منصور عباس أن يتخطى حزبه المنتمي للجناح الإسلامي، (الفصيل الجنوبي) التابع لجماعة الإخوان المسلمين، نسبة الغلق، التي تمنحه تمثيلا في الكنيست الـ24، عقب انتخابات آذار/مارس المقبل.



وقال عباس إنه لا ينتمي لليمين ولا اليسار وليس تابعا لأي حزب أو شخص.

وأعلن النائب العربي عباس، مساء الأربعاء، انسحاب حزبه من تحالف ”القائمة العربية المشتركة“ متسببا في تفككه، وسط حديث متزايد عن خطوات تم تنسيقها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شهدت العلاقة بينهما تقاربا ملحوظا في الشهور الأخيرة.

ونقلت القناة السابعة عنه القول: ”نحن لسنا مع اليمين أو اليسار، لست في جيب أي شخص ولا أمتلك تعهدات لأحد، لا لرئيس الوزراء ولا لزعيم المعارضة، سواء الآن أو في المستقبل، لست ملتزما تجاه أي شخص“، على حد زعمه.

وزعم عباس أن تعهده الوحيد هو تمثيل المجتمع العربي الإسرائيلي ومصالحه، مضيفا: ”اتخذنا قرارا وحسمناه بأننا نريد أن نصبح شركاء كاملين في المؤسسة السياسية لنؤثر لصالح المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي بأسره“.

وتسبب النائب منصور عباس في أزمة كبيرة داخل تحالف ”القائمة العربية المشتركة“ الذي يضم 4 أحزاب عربية إسرائيلية، بعد أن أكد أنه مستعد لدعم زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة وأن يصبح جزءا من المؤسسة السياسية، قبل أن يتذرع بغياب الهوية الإسلامية عن التحالف، ما تسبب في تفككه وسط مخاوف من تشتيت الأصوات العربية أو ذهابها إلى أحزاب أخرى.