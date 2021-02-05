قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي ينجو من محاولة اغتيال

نجا قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي، من محاولة اغتيال بعد زرع عبوة ناسفة أمام منزله في العاصمة بغداد.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك العبوة التي يعتقد أن داعش زرعها أمام منزل القائد في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال مصدر أمني برتبة ضابط، في تصريحات صحفية: إنّ العملية هي ”محاولة اغتيال، يشتبه بتنفيذها من قبل عناصر من تنظيم داعش“.

وأضاف المصدر، أنّ ”خبراء المتفجرات في الجيش تمكنوا من تفكيك العبوة ورفعها، دون وقوع أي خسائر أو إصابات“.

ويأتي ذلك عقب سلسلة ضربات نفذتها القوة الجوية العراقية، ضد عناصر تنظيم داعش في عدة محافظات، وأدت إلى مقتل قيادات كبيرة في التنظيم.