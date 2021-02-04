رئيس الحكومة الفلسطينية يتعهد بإعادة بناء تجمع بدوي هدمته إسرائيل

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، في حضور دبلوماسيين أوروبيين خلال تواجدهم في تجمع حمصة الفوقا البدوي، الذي هدمه الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بإعادة بناء التجمع.

وقال اشتية، فيما كان يساعد السكان في إعادة بناء حظيرة للأغنام في الموقع، الكائن في شمال شرق الضفة الغربية: ”هم (إسرائيل) يهدمون ونحن نبني، ثابتون هنا في هذه الأرض كثبات الأوتاد“.

وأضاف: ”سنقدم كل دعم مادي وسياسي ومعنوي للسكان كي يبقوا على هذه الأرض، نريد لهذه الأرض أن تبقى ولهذا الاحتلال أن يزول“، داعيًا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ موقف واضح من الإجراءات الإسرائيلية.

وقال اشتية: ”رسالة للإدارة الأمريكية، التي أعلنت بشكل واضح أنها ضد الاستيطان هذا الإجراء الذي يجري في حمصة تحد جدي وحقيقي لكل ما يقال في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبالتالي العالم الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي مطالب اليوم أن يحمي الإنسان وأن يحمي أرض الإنسان“.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بوغسدوف: ”زرنا هذا الموقع عندما تم هدمه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وتواصلنا مع السلطات الإسرائيلية في القدس وتل أبيب ومن خلال مقر الاتحاد في بروكسل حول الوضع في هذه المنطقة“.

وأضاف في كلمة له خلال تواجده في حمصة الفوقا: ”أوصلنا رسالة الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام القانون الدولي فيما يتعلق بهذه المنطقة والإجراءات التي تمت فيها، ولكن ها نحن مجددا موجودون في هذه المنطقة من جديد وهذا يؤكد أن الاتصالات لم يكن لها تأثير“.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أن هدم حمصة الفوقا ”يعني أن هناك أكثر من 100 عائلة منهم 40 طفلًا يواجهون برد الشتاء القارس وجائحة كورونا، هذا مخالف لكل مبادئ القانون الدولي“، وتابع قائلًا: ”نحن هناك اليوم لنستمع لسكان حمصة ونرى ما يمكننا القيام به لمساعدة التجمع“.

ووقف عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي على مقربة من الدبلوماسيين والمواطنين في الموقع واكتفوا بمراقبة الوضع.

وقال محمد أبو عواد، البالغ من العمر 47 عامًا، أحد سكان التجمع البدوي، إن الصليب الأحمر الدولي أوصل لهم بعض الخيام.

وأضاف: ”نخشى أن يأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي ويصادرها كما فعل الليلة الماضية عندما عمل على مصادرة ما تم إعادة بنائه.. سنبقى على هذه الأرض ولا يوجد مكان آخر نذهب إليه“.

وقالت إسرائيل أنها عرضت على السكان نقلهم لمكان آخر يبعد عدة كيلومترات عن حمصة الفوقا وهو ما رفضه السكان.