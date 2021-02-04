ممثل الرئيس الروسي لحماس: نحرص على استعادة الوحدة الوطنية‎ الفلسطينية

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده حريصة على استعادة الوحدة الفلسطينية، مؤكدا أن روسيا مستعدة دوما لتقديم كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، باعتباره عاملا مهما في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال لقائه وفدا من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، والذي وصل اليوم الخميس للعاصمة الروسية موسكو، في زيارة مفاجئة لبحث الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية، وفي بيان رسمي للحركة.

وأكد البيان، أن وفد الحركة عقد لقاء مع ميخائيل بوغدانوف، وألكسي سكوييريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية.

وحسب البيان، وضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وموقف الحركة التفصيلي من القضايا ذات العلاقة.

وأشار البيان، إلى أن حماس ناقشت مع المسؤولين في روسيا استعدادات الحركة لإنجاح العملية الديمقراطية، والتأكيد على أن المساهمة الروسية في دعم جميع مراحل الانتخابات الفلسطينية أمر مُقدّر لدى الحركة وعموم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حماس أكدت في وقت سابق، أن روسيا إحدى الدول الأربعة التي ضمنت لها إجراء الانتخابات العامة في فلسطين حال وافقت على مقترح إجرائها بالتتابع، والدول هي: ”روسيا ومصر وقطر وتركيا“، وفق حماس.

وستجري الانتخابات الفلسطينية، خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري، حيث ستجري الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني، فيما ترفض حركة الجهاد الإسلامي المشاركة في تلك الانتخابات.