لكل مقام مقال.. الجولاني يظهر ببدلة "مودرن" مع صحفي أمريكي في إدلب

ظهر زعيم تنظيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني التي كانت تعرف سابقًا بـ ”جبهة النصرة “ الفرع السوري لتنظيم القاعدة، بإطلالة عصرية جديدة، ما أثار موجة من ردود الأفعال بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى ”الجولاني“ في الصورة التي جمعته بالصحفي الأمريكي مارتن سميث في إدلب السورية، ونشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على تويتر، بدلة داكنة اللون دون ربطة عنق في مظهر لم يعتد عليه الكثيرون من أنصاره وأعدائه على حد سواء.

وعلّق الصحفي الأمريكي على الصورة:“عدت للتو من زيارة إلى إدلب استغرقت 3 أيام، التقيت فيها مؤسس جماعة جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وتحدثنا عن هجمات 11 أيلول، والقاعدة، وأمريكا“.

Just returned from three days in Idlib, Syria with Abu Muhammad al Jolani, founder of al Qaeda affiliate Jabhat al Nusra. He spoke candidly about 9/11, AQ, Abu Bakr al Baghdadi, ISIS, America and more. Reporting for @frontlinepbs photo @ScottAnger #HTS #Idlib #ISIS #alqaeda pic.twitter.com/9S4qHKBhWH

— Martin Smith (@Martin28Smith) February 2, 2021