بعد استيلائها على منازلهم.. القوات التركية تتفاوض مع السوريين بمناطق خفض التصعيد

دخلت قيادة القوات التركية في محافظة إدلب بتسويات تسترضي أصحاب المنازل والأراضي الزراعية التي تستخدمها القوات التركية، بعد احتجاجات من قبل الأهالي تطالب باسترجاع عقاراتهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين إن قيادة القوات التركية في المحافظة الواقعة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، أرسلت تبليغات لأصحاب تلك المنازل والأراضي الزراعية لمراجعة قيادة النقاط المتواجدة داخل أملاكهم، للتفاوض معهم.

وفي سياق ذلك، عرضت القوات التركية على المدنيين دفع أجرة أملاكهم أو تعويضهم بمنازل للسكن في التجمعات التي تشيدها الجمعيات والمنظمات التركية في إدلب.

واستثنت القوات التركية أصحاب الأملاك المدمرة والمتضررة، والقريبة من النقاط التركية.

وكانت عدة مناطق بالقرب من النقاط التركية شهدت مظاهرات للأهالي، تطالب القوات التركية بالخروج من منازلهم وممتلكاتهم.

وقامت عناصر من حرس النقطة التركية في قرية أبين سمعان بإطلاق النار في الهواء لتفريق جموع المتظاهرين من أهالي القرية.

كما رشق المتظاهرون الحجارة على 3 عناصر من الحراسة وهم من الفرقة 23 الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابتهم بجراح.