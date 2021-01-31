المرصد السوري: القوات التركية تقصف طريق M4 الدولي شمالي الرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر وطريق M4 الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

وأضاف المرصد إنه رصد على صعيد آخر، اليوم، وصول 8 حافلات لقوات النظام السوري وعلى متنها عشرات الجنود إلى اللواء 93 في عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد” على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب طريق الـ”m4″، تزامنًا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وشهدت قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة “M4″، مساء أمس، قصفا مدفعيا تركيا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثّق المرصد السوري إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث كان المواطن متوجها لتل تمر تزامنا مع مرور رتل عسكري من المنطقة.