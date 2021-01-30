حماس: سنحدد شكل مشاركتنا في الانتخابات بناء على حوار القاهرة

أكد قيادي في حركة حماس، أن الحركة ستقرر شكل مشاركتها في الانتخابات المقبلة بناء على مخرجات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان، إن ”حماس ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات، بناء على مخرجات حوار القاهرة، وستؤكد انفتاحها على الكل الوطني“.

وأضاف في تصريحات لقناة ”الأقصى“ التابعة للحركة، ”على الكل الوطني اليوم، ضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات“، مشدداً على أنه من الضروري إجراء كل مراحل الانتخابات، للوصول إلى الشراكة الكاملة.

وتابع ”يجب أن تتم الانتخابات على قاعدة الحوار الوطني الفلسطيني، وما تتوافق عليه الفصائل في القاهرة يجب أن يتم احترامه“.

ومن المقرر أن تجري الفصائل الفلسطينية حواراً وطنياً بمشاركة كافة القوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستغادر وفود فصائلية من قطاع غزة لعقد اجتماع حول إجراء الانتخابات.

وقال الناطق باسم حركة فتح بغزة منذر الحايك، في وقت سابق، لـ ”إرم نيوز“: إن ”وفداً من الفصائل الفلسطينية سيتجه إلى مصر نهاية الأسبوع الحالي، وسيتكون هذا الوفد من فتح، وحركة حماس، والجهاد الاسلامي، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية“، لتدارس كل القضايا المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية.

وأكد الحايك أن الملفات التي سيناولها الوفد في القاهرة، ملف الطعن في المحاكم أثناء الترشح للانتخابات، وكذلك ملف مراقبة الصناديق الانتخابية، وملف الأمن، مشيراً إلى أن كل نقاط الخلاف بين الحركتين سيتم مناقشتها، وصولاً للعملية الانتخابية.