ميليشيات إثيوبية تخطف 3 تجار سودانيين من سوق بالقضارف

اختطفت ميليشيات إثيوبية مسلحة، اليوم السبت، 3 تجار سودانيين من سوق بمنطقة القلابات التابعة لولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وبحسب مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“، فإن الميليشيات الإثيوبية المعروفة بـ ”الشفتة“، اقتادت التجار السودانيين الثلاثة إلى داخل الحدود الإثيوبية، وطالبت بفدية لإطلاق سراحهم.

وتنشط الميليشيات الإثيوبية في خطف المزارعين والتجار العاملين في المناطق الحدودية، والمطالبة بفدية أو للسيطرة على أراضي أو محاصيل المزارعين في المنطقة.

ويخوض الجيش السوداني، منذ نوفمبر الماضي، معارك مع قوات وميليشيات إثيوبية؛ لاستعادة أراض استولت عليها منذ 25 عاما.

وتطالب إثيوبيا بانسحاب الجيش السوداني من الحدود للتفاوض حول الأراضي التي استعادها، ويتمسك السودان بحقه في أراضي الفشقة البالغة مليوني فدان، بموجب اتفاقية 1902 بين الحكومة البريطانية نيابة عن السودان والإمبراطور الإثيوبي مينليك الثاني.