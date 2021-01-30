السيسي يطمئن هاتفيا على صحة الرئيس التونسي بعد محاولة تسميمه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنّ ”السموم الحقيقية تستهدف الشعوب قبل القادة“، في إشارة إلى أنباء محاولة تسميمه التي جرت قبل أيام في قصر قرطاج.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان صدر عنها: إنّ ”سعيد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد محاولة تعرضه للتسميم، ولتبادل وجهات النظر بشأن القضايا التي تهم البلدين“.

وبحسب البيان، أعرب الرئيس المصري “عن تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية ومع الشعب التونسي إثر المحاولة الفاشلة لتسميم رئيس الدولة“، بينما وجه الرئيس التونسي الشكر لنظيره المصري ”على هذا الموقف النبيل وتضامنه معه ومع الشعب التونسي“، معتبرا أنّ التسميم الحقيقي هو ”تسميم العقول والأفكار؛ لأن السموم الزعاف هي التي تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات“، وفق نصّ البيان.

وأوضحت الرئاسة التونسية أنّ ”المحادثة الهاتفية تناولت عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين التونسي والمصري، والإرادة المشتركة لمزيد تطويرها في كافة المجالات“. ولم يوضح البيان ما إذا تم تناول الملف الليبي في المحادثة بين الرئيسين.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت قبل أيام عن تلقي ظرف مشبوه، قالت إنّه يرجح أنه يتضمن مادة سامة تستهدف رئيس الجمهورية قيس سعيد، غير أنّ النيابة العامة أكدت في وقت لاحق أنّه بعد إجراء الفحص الفني للظرف تبين عدم تضمنه أية مواد سامة أو خطيرة أو متفجرة.