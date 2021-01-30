تقرير: إجراء انتخابات رئاسية في لبنان بموعدها مستحيل.. وعون قد يبقى

قالت شبكة إخبارية لبنانية، اليوم السبت، إن إجراء انتخابات رئاسية في موعدها بخريف عام 2022 سيكون مستحيلًا، ما يعني أن الرئيس الحالي ميشال عون سيبقى في منصبه.

ولفت موقع ”لبنان 24“ إلى أنه عند نهاية ولاية عون بعد عامين يكون عمره قد بلغ 88 عامًا، وأنه في حال تنفيذ اقتراح أحد النواب بالتمديد له عامين فإن عمره يكون 90 عامًا، أي أكبر رئيس في العالم، علمًا بأنه خامس أكبر رئيس دولة حاليًا.

وأوضح الموقع في التقرير بأنه رغم نفي قصر الرئاسة أمس بأن عون سيوافق على اقتراح النائب ماريو عون، ما يناقض الدستور، إلا أن هذا النفي لم يقنع جهات معينة، اعتبرت أنه من غير المستبعد أن يكون أحد ما في القصر الرئاسي قد أوحى للنائب عون برمي هذه ”الفتيشة“، كبالون اختبار من أجل جس النبض.

لكن التقرير اعتبر أنه من الصعب جدًا تنفيذ الاقتراح نظرًا لأن النفوذ السوري الذي كان يفرض التمديد لم يعد موجودًا، وأن التمديد يحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا التعديل يحتاج إلى نصاب الثلثين في مجلس النواب، وهو أمر متعذر في الظروف الحالية في ضوء الخلافات السياسية العميقة بين أكثر من كتلة نيابية مع الرئيس عون.

وقال التقرير: ”لأن التمديد صعب أو مستحيل فإن ثمة سيناريو آخر يتم تداوله، يقضي بعدم ترك الرئيس عون القصر الجمهوري قبل إتمام عملية انتخاب خلف له.. ولأن الكلام عن صعوبة، بل استحالة إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المحدد، أي خريف 2022، فإن عون يبقى في بعبدا من دون جميل التمديد“.

وأضاف: ”هذا السيناريو، وفق ما يتم تداوله في الغرف المغلقة، قد يقود لبنان إلى متاهات لا تحمد عقباها، خصوصًا أن البلد واقف على برميل بارود لا يحتاج إلا إلى شرارة لتندلع الحرائق في كل مكان.. وقد حاول البعض اللعب بالنار من بوابة عاصمة الشمال طرابلس، وقد يحاولون في أمكنة أخرى“.