"صدمة" وسط الميليشيات عقب أنباء حول تراجع واشنطن عن انسحابها من العراق

أثارت التقارير الإخبارية الواردة، بشأن إمكانية عدول الإدارة الأمريكية الجديدة عن إجراءات سحب قواتها من العراق، مخاوف لدى المجموعات المسلحة العراقية، لاسيما تلك المرتبطة بإيران.

وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يراجع وزير الدفاع الجديد مستويات القوات في أفغانستان والعراق، في محاولة لدراسة الإستراتيجية الأمريكية في النزاعين، بعد سحب ترامب للقوات من هناك.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت الساحة الإعلامية في العراق تصعيدًا ضد الإدارة الأمريكية الجديدة على وقع هذه الأنباء، خاصة أن تلك الفصائل تعد هي المعنية بملف الانسحاب الأمريكي من البلاد، لجهة تنفيذ إرادة طهران، وفسح المجال بشكل تام أمام الطريق نحو سوريا.

إحراج للفصائل

وفي حال أخفقت تلك الفصائل بتنفيذ تلك الإرادة فإنها ستكون أمام موقف محرج مع طهران، التي تمولها لتحقيق هذا الهدف.

ويرى الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، أن“المنطقة أمام إدارة جديدة، ودبلوماسية مختلفة متعددة الأطراف، فضلًا عن الإدارة العسكرية الجديدة، وهي مختلفة عن السياسة التي اتبعت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعليه فإن البنتاغون بالتأكيد سيعيد النظر في طبيعة الموقف، وإعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة“.

وأضاف فيصل، لـ“إرم نيوز“، أن“تقدير الموقف من قبل الولايات المتحدة، سيكون بالتعاون مع الحكومة العراقية، وليس بمعزل عنها، بما يضمن مواجهة التنظيمات الإرهابية، خاصة أن الإدارة الجديدة ستكون أمام عدة ملفات مهمة، مثل: البرنامج النووي الإيراني، وأنشطة إيران في المنطقة، ودعمها للميليشيات وغير ذلك“ .

وتعقيبًا على أنباء عن اعتزام وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد أوستن، مراجعة قرار سحب قوات بلاده من العراق، قال النائب عن ميليشيات عصائب أهل الحق، محمد البلداوي، يوم الخميس:“إن قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد هو شأن عراقي، وفي حال لم تنجح الحلول السياسية الحكومية لإخراج القوات الأجنبية، سنلجأ إلى المقاومة لإخراجها“.

وتبنَّى البرلمان العراقي، في 5 كانون الثاني/ يناير 2020، قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من مقتل قائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سلمياني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إثر غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

وأضاف البلداوي، أن“تواجد القوات الأجنبية في البلاد يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار العراق والمنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجعل من العراق ساحة للاقتتال وهذا أمر مرفوض“.

ساحة لتصفية الحسابات

ويتهم عراقيون واشنطن وطهران، باتخاذ العراق ساحة لتصفية حساباتهما، عبر القوات الأمريكية الموجودة في العراق، والفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران.

وينتشر نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ”داعش“.

وكان من المقرر أن تسحب واشنطن كامل قواتها في غضون 3 سنوات، وفق اتفاق أعلن عنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في آب/ أغسطس الماضي.

وتنقسم الأوساط السياسية في العراق بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد، فالقوى السنية والكردية ترى في وجود تلك القوات عاملًا مساعدًا بتحقيق الاستقرار، ومساندة الأجهزة الأمنية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، فضلًا عن عدم إخلاء الساحة العراقية لإيران بشكل كامل، وتحقيق توازن بشأن النفوذ.

ولم تكن الأوساط المقربة من طهران، والمجموعات المسلحة، تتوقع أن تبدأ إدارة بايدن بمثل تلك التصريحات، حيث كانت تعوّل على تسريع الانسحاب الأمريكي من العراق، وبدء حوار مع طهران حول البرنامج النووي، ما يفسح المجال أمامها لتوسيع نطاق أعمالها وأنشطتها في العراق وسوريا.

وقال النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، لـ“إرم نيوز“، إن ”مجلس النواب اتخذ قرارًا بإلزام الحكومة العراقية بإخراج كل القوات الأجنبية من العراق وفق جدول زمني سريع، وعلى رأس تلك القوات، القوات الأمريكية، حيث تم انسحاب جزء منها خلال الفترة الماضية“.

وبين عواد في تصريح سابق، أنه”لا يمكن لإدارة بايدن زيادة أو إبقاء القوات الأمريكية مع وجود الرفض السياسي والبرلماني وحتى الشعبي، والعمل على ذلك، رغم الرفض العراقي، يعد احتلالًا واضحًا وصريحًا، وهنا يتطلب العمل بكل الطرق على إخراج تلك القوات، بما فيها الطرق العسكرية“.

تحذيرات من الانسحاب

ومع وصول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى منصبه، بدأ حوارًا موسعًا مع الولايات المتحدة، بشأن سحب قواتها من البلاد، وبالفعل خفضت واشنطن قواتها من أكثر من 5 آلاف وصولًا إلى 2500 جندي، على أمل تحقيق الانسحاب الكامل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

لكن المحلل الأمني، حميد العبيدي، يرى أن“انسحاب الولايات المتحدة من العراق، سيربك المنظومة الأمنية، وحتى العملية السياسية، لأنها مبنية على توافقات بضمانات أمريكية“، مشيرًا إلى أن“مساعي حكومة الكاظمي بشأن الانسحاب كانت وفق جدول محدد لتأمين وضع البلاد من مختلف النواحي، وهي كذلك مشروطة بالنتائج التي ستتحقق بعد السنوات الثلاث“.

وأضاف العبيدي لـ“إرم نيوز“ أن“مختلف دول العالم تسعى إلى شراكة طويلة مع الولايات المتحدة، وهناك عشرات القواعد العسكرية لواشنطن في المنطقة، مثل: تركيا، وقطر وغيرهما، لكن ما يحصل في العراق، هو استجابة للضغوط الإيرانية التي تنادي بشكل مستمر بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من القوات الأمريكية“.