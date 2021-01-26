الرئيس الفلسطيني: حوار بين الفصائل خلال أسبوع في القاهرة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، أن حوارا موسعا بشأن الانتخابات سيعقد بين الفصائل الفلسطينية خلال أسبوع في القاهرة.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس الثوري لحركة فتح بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمة له خلال الاجتماع :“ نجتمع اليوم لنبحث إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني، والتي استغرقت وقتا طويلا ولقاءات أطول ونقاشات معمقة لساعات وأيام طوال“.

وتابع عباس:“ أن القاهرة هي التي تولت مسؤولية المصالحة منذ عام 2007، ولذلك أجمع الجميع على أن تكون القاهرة هي المكان الذي سيجتمع فيه الجميع، ولا ننسى دور غيرها من الدول مثل الأردن، وقطر، وسوريا، وتركيا، وحتى روسيا، لأن هذه الدول كلها شاركت ودعمت موضوع المصالحة والانتخابات“.

وقال عباس إن أسس بين الفصائل الفلسطينية هي مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل ومخرجات اتفاق اسطنبول اللذين عقدا في أيلول/ سبتمبر 2020، مؤكدا أنه لا يمانع من تشكيل قائمة وطنية تشمل الكل الفلسطيني في الانتخابات المتوقعة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركتا فتح وحماس استعدادهما لخوض غمار الانتخابات الفلسطينية المتوقفة منذ 14 عاما إبان الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني بين الحركتين.