العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي لبلومبرج نيوز في وقت سابق أن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار.

وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن ”السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع ، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.