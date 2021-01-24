إصابة لاجئين سوريين جراء حريق بمخيم في كردستان العراق

أصيب 5 لاجئين سوريين؛ جراء اندلاع حريق في إحدى خيام مخيم ”دار شكران“، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الأحد، وفق ما أعلنت مديرية الدفاع المدني في المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان صدر عنها، أن ”حريقا اندلع بإحدى خيام اللاجئين السوريين في مخيم دار شكران؛ مما أدى إلى إصابة 5 لاجئين، غالبيتهم أطفال“.

وأضافت أنه ”بسبب احتراق مدفئة أصيب 5 لاجئين سوريين بحروق، هم: امرأتان و3 أطفال“، مشيرة إلى أنهم ”تحت العناية الطبية في المستشفى“.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في الحريق؛ لمعرفة حقيقة اندلاعه“، مبينا أنه ”تجري مراجعة كاميرات المراقبة في المخيم“.