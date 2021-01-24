الرئاسة العراقية تصادق على تنفيذ الإعدام بحق 340 مدانا

صادقت الرئاسة العراقية، السبت، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 340 شخصا من المدانين بتهم ”إرهابية وجنائية“.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول برئاسة الجمهورية، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وذلك بعد يومين من مقتل 32 وإصابة 110 بتفجيرين انتحاريين في بغداد، أعلن تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عنهما.

وقال المصدر: ”الرئاسة صادقت على 340 حكم إعدام صادر من المحاكم المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية“.

وأوضح المصدر أن ”المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وهي قيد التنفيذ وفق الإجراءات المتبعة في وزارة العدل“.

وتجري محاكمة المنتمين لـ“داعش“، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم ”بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.