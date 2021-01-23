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العراق.. 20 قتيلا وجريحا من الحشد ا...
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العراق.. 20 قتيلا وجريحا من الحشد الشعبي في هجوم لداعش

قتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي، وأصيب 9 آخرون بجروح اليوم السبت، إثر هجوم لتنظيم داعش المتشدد شمال بغداد. وقال مصدر أمني، لـ"إرم نيوز" إن "تنظيم داعش شن

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

قتل 11 عنصرا من الحشد الشعبي العراقي، وأصيب 9 آخرون بجروح اليوم السبت، إثر هجوم لتنظيم داعش المتشدد شمال بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“ إن ”تنظيم داعش شن هجوما على لواء 22، التابع لمنظمة بدر في الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى مقتل 11 عنصرا وإصابة 9 آخرين من الحشد، فضلا عن مقتل آمر اللواء أبو علياء الحسناوي“.

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/4946528015421756
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن ”عدد الضحايا قابل للارتفاع، بسبب شدة الهجوم الذي وقع جنوب شرق قضاء الدور شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين“.

وأشار إلى ”وصول قوة أمنية، لإسناد عناصر الحشد الشعبي، ونقل الضحايا إلى الطب العدلي، والمستشفيات القريبة لتلقي العلاج“.

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