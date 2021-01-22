حماس: يجب الاعتراف بنتائج الانتخابات الفلسطينية لتجنب خطأ 2006

أشاد رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بالدور المهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ملف الانتخابات الفلسطينية القادمة.

وأكد هنية خلال لقاء إلكتروني جمعه بالمنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، حول الانتخابات الفلسطينية المقبلة، على أن الدور المهم للأمم المتحدة يتمثل في ضمان نزاهة الإجراءات والترتيبات وحرية الاقتراع، والضغط على إسرائيل كي لا تشكل أي معيق أمام العملية الانتخابية وإجرائها، وخاصة في القدس.

وشدد هنية على ضرورة الاعتراف بنتائج الانتخابات، سواء المتعلقة بمؤسسات السلطة أو المنظمة، وما يترتب عليها من تشكيل حكومة ولجان تنفيذية، وعدم تكرار خطأ العام 2006 الذي أدى إلى الانقسام في الساحة الفلسطينية، وفق ما أورده موقع حماس الرسمي عبر الإنترنت.

ولفت هنية إلى أن حماس بذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه اللحظة والتي أفضت إلى إصدار المراسيم الرئاسية بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حتى يقول الشعب كلمته في اختيار قيادته على أسس ديمقراطية.

من جانبه أشاد ميلادنوف بموقف حماس من إجراء الانتخابات، وضرورة المضي قدمًا في إنجاز هذا الخيار الديمقراطي، مشيرًا إلى بعض العوائق الممكنة والتي يجب التغلب عليها، وأكد الجاهزية لدعم كل الخطوات التي من شأنها تعزيز الديمقراطية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس محمود عباس تحديد موعد إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل.

وبحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.