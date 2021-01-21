داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيري بغداد

تبنى تنظيم داعش، ليل الخميس، تفجيرين انتحاريين وقعا وسط بغداد وخلفا 32 قتيلا و110 جرحى.

وأعلن التنظيم تبنيه للتفجيري، بحسب ما ذكرت وكالة ”أعماق“ التابعة له عبر حسابها في ”تليغرام“.

وكان انتحاري استهدف مجموعة من المتسوقين في ساحة الطيران ببغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع حشد لمساعدة الجرحى.

وسبق للتنظيم الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، استخدام هذا الأسلوب في مناطق عدة.

وجاء الهجوم الانتحاري في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف في العراق، وفي وقت باشرت فيه الولايات المتحدة خفض عدد جنودها في العراق إلى 2500 عنصر.

ووجه رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بإجراء تغييرات في المناصب العليا للأجهزة الأمنية، فضلاً عن إقالة اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.