القضاء العراقي يتابع 46 ملف فساد في وزارة الكهرباء

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، الخميس، إحالة 46 ملف فساد في وزارة الكهرباء إلى القضاء للبت فيها.

وقال الكعبي، وهو يرأس لجنة التحقيق في ملف الطاقة: إن ”لجنة الأمر النيابي 62 الخاصة بالتحقيق بـتعاقدات وزارة الكهرباء، سلمت 56 ملفاً بقضايا فساد وهدر للمال العام إلى هيئة النزاهة، من بينها 46 ملفاً أحيلت إلى المحاكم المختصة وما زالت قيد التحقيق“، وفقاً لما أوردته صحيفة ”الصباح“.

وأضاف أن ”اللجنة التحقيقية سترسل مجموعة جديدة من الملفات التي فيها شبهات فساد خاصة بوزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة وديوان الـرقـابـة المالية، الـلـذيـن يـمـارسـان دورا رقابيا أوسع وأكثر دقة، ويبذلان جهوداً كبيرة في إنجاز التحقيق والتدقيق بتلك الملفات“.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت هذه اللجنة، الشهر الماضي، إنفاق 81 مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2005.

ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول للأزمة، رغم إنفاقها تلك الأموال.

وتزداد معاناة العراقيين في الصيف بسبب ضعف البنية التحتية للمنشآت الكهربائية والانقطاعات المتكررة، التي تقود لاحتجاجات في فصل الصيف سنويا، يتسع مداها إلى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.