بعد يوم من تلقيه لقاح "كورونا".. وفاة أسير فلسطيني داخل سجن إسرائيلي

توفي الأسير الفلسطيني ماهر ذيب سعسع، اليوم الأربعاء، في سجن ”ريمونيم“ الإسرائيلي.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنه ”لا توجد تفاصيل واضحة حتى الآن حول أسباب استشهاد سعسع (45 عامًا)، وستتم متابعة قضيته والوقوف حول الأسباب“.

وأشار البيان إلى أن ”الأسير سعسع تلقى اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا بالأمس (الثلاثاء)، حيث كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية“.

وحمّلت الهيئة ونادي الأسير ”إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير سعسع، وعن حياة ومصير كافة الأسرى في سجونه“.

الجدير بالذكر أن الأسير سعسع معتقل لدى إسرائيل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، ومتزوج وأب لـ 6 أبناء.