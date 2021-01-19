ردا على إطلاق صاروخ.. المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع لحماس

استهدفت الدبابات الإسرائيلية، مواقع عسكرية تتبع لحماس ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل في وقت سابق من مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية : ”إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدا يتبع لحماس شرق المحافظة الوسطى، وقصفت أيضا مرصدا آخر يتبع للفصائل الفلسطينية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة“.

كما استهدفت المدفعية مرصدا للفصائل الفلسطينية في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن عددا من منازل المواطنين تضررت جراء الاستهداف الإسرائيلي، لمنطقة حجر الديك شرق المحافظة الوسطى.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر ”أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط“.