مقتل 3 جنود سوريين في هجوم على حاجز عسكري بريف القنيطرة

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قُتل ثلاثة جنود سوريين الأحد في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.