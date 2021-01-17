مقتل 3 جنود سوريين في هجوم على حاجز عسكري بريف القنيطرة

قُتل ثلاثة جنود سوريين الأحد في هجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن المهاجمين استهدفوا ”بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة حاجزا عسكريا لقوات النظام في منطقة رويحينة، قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل بريف القنيطرة“.
وأوردت صحيفة الوطن الموالية للنظام نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين جراء ”اعتداء مجموعة إرهابية مسلحة على حاجز للجيش في قرية رويحينة بريف القنيطرة الغربي“.
وعلى الرغم من استعادة قوات النظام السوري والفصائل المسلّحة الموالية له السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة في العام 2018، تُسجل دوريا هجمات تشنّها فصائل مسلّحة مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد ضد مواقع حكومية في مناطق الجنوب السوري.