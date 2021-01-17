بعد تصاعد هجمات "داعش".. قوات النظام السوري تحاول تأمين طريق دير الزور - حمص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام السوري، تعمل على تمشيط واسع لتأمين طريق دير الزور – حمص، بعد تكثيف تنظيم ”داعش“ هجماته على القوافل التي تسلك هذه الطريق التي تعبر البادية من شرق البلاد إلى غربها.

وقال المرصد، إن ”قوات مشتركة من لواء القدس الفلسطيني والفيلق الخامس التابع للجيش النظامي وميليشيات الدفاع الوطني بدأت السبت حملة أمنية جديدة ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور – حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم داعش الذي نصب كمائن أودت بحياة العشرات“.

وأضاف أن ”عمليات التمشيط بدأت انطلاقا من كباجب والشولا غرب دير الزور وصولا إلى السخنة، وسط مشاركة جوية من قبل مروحيات روسية بعمليات التمشيط“.

وحسب المرصد، قصفت ثلاث مقاتلات روسية مواقع انتشار عناصر تنظيم ”داعش“ في البادية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، وأن المقاتلات الروسية استهدفت مواقع التنظيم السبت بنحو 40 غارة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.

وكان ”داعش“ نفذ كمينا في الـ 30 من ديسمبر/كانون الأول الماضي استهدف ثلاث حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام في بادية الشولا على طريق حمص – دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 39 عنصرا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بينما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر عبر استهدافه لحافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العذيب؛ ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة.