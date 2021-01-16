الأردن.. انتحار سجين متهم بقضية "تهديد السفارة الإسرائيلية"

أفادت وسائل إعلام أردنية مساء السبت بأن محكوما أردنيا بقضية ”تهديد السفارة الإسرائيلية“ في عمان انتحر شنقا داخل سجن الموقر، حيث يقضي محكوميته.

ونقلت صحيفة ”الغد“ عن مدير المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن عدنان عباس، قوله إن ”المتوفى أقدم على الانتحار بواسطة (شرشف)“، مؤكدا أن نتائج تشريح الجثة لم تكشف عن أي آثار عنف باستثناء آثار الانتحار، لكن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة والوقوف على كامل ملابساتها.

يذكر أن محكمة أمن الدولة أدانت المحكوم بتهمة ”التهديد بالقيام بأعمال إرهابية لم تجزها الحكومة“، وقررت حبسه مدة 8 سنوات أواخر العام 2019، حيث جاء في لائحة الاتهام أن ”المحكوم أدين بالتخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018“.

وحسب لائحة الإدانة أنه ”إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر حزيران/ يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان“.

وأعد المحكوم ”خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين“.

ووفق لائحة الاتهام فإن ”المحكوم كان حصل على فتوى من شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء“، وألقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.