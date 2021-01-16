بعد غضب شعبي واسع.. الأمن العراقي يطلق سراح الصحفية قدس السامرائي

أطلقت أجهزة الأمن العراقية اليوم السبت سراح الصحفية، قدس السامرائي، بعد ساعات على اعتقالها في العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”القوات الأمنية في محافظة الأنبار، أطلقت سراح الصحفية قدس السامرائي، بكفالة مالية، عقب تدخل منظمات حقوقية، وأطراف معنية“.

وأثار اعتقال الصحفية، غضبا شعبيا واسعا، بسبب طريقة الاعتقال، فضلا عن أنها صحفية، وتمنع القوانين النافذة الاعتقال بتلك الطريقة.

وقال مرصد الحريات الصحفية، في بيان إن “ قوات أمنية مشتركة مكونة من الأمن السياحي والاستخبارات والأمن الوطني أجرت عملية تفتيش دقيقة لفندق (أنوار دجلة) في شارع العرصات في منطقة الكرادة ومن ثم قامت باحتجاز الصحفية قدس السامرائي وفقا لمذكرة قبض صادرة ضدها من قبل محكمة تحقيق الرمادي“.

وأضاف أن مصدرا أمنيا في الشرطة المحلية، أبلغ مرصد الحريات الصحفية، بأن ”مركز شرطة المسبح لم يوافق على احتجاز الصحفية قدس السامرائي كون مذكرة القبض كانت مستنسخة وأن المادة القانونية التي صدرت بموجبها المذكرة قابلة للكفالة“.

إعتقال الصحفية #قدس #السامرائي في بغداد، وإحالتها الى الأنبار على خلفية دعوى قام بها قائد عمليات الأنبار ناصر الغنّام جا وين صار هذا اليگص الايد من المرفق لو هاي مكدور عليها المكروده 🤔 — ناجي عسل (@NAJiassall) January 16, 2021

وتابع أنه ”عندما لم تفلح القوة باعتقال الزميلة السامرائي واحتجازها في مركز الشرطة أرغموا رجال الأمن، الصحفية العراقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، على النوم في مطعم الفندق حتى تبقى تحت أنظارهم“.

وأشار إلى أنه ”عندما تعذر على القوة احتجاز الزميلة السامرائي في بغداد أرسلت قيادة عمليات الأنبار بقيادة الفريق ناصر الغنام قوة عسكرية لتعتقلها وتنقلها إلى محافظة الأنبار“.

اعتقال الاعلامية والمدونة #قدس_السامرائي منذ ليلة الجمعة في منطقة العرصات وترحيلها الى محافظة الانبار بسبب دعوة قائد عمليات الانبار ناصر الغنام اثر كشفها عمليات فساد نالت العديد من القيادات الامنيه ومطالبتها بالتحقيق عن استشهاد عددمن الجنود على طريق طريبل #الغنام_يعتقل_النساء pic.twitter.com/pK7oStES7i — Dr.Diaa Al- Hijazi. ﮼ 🇮🇶 (@AlhijaziDr) January 16, 2021

ولفت المرصد، إلى أن ”مذكرة إلقاء القبض صدرت وفقا للمادة ٤٣٣ وبتهمة القذف والتشهير، بينما لم يجد الفريق التحليلي لمرصد الحريات الصحفية أي مفردات شتم أو تشهير بحق القادة العسكريين التي انتقدتهم السامرائي، التي نشرت على صفحتها في فيسبوك، وكان آخرها انتقادا لوزير الدفاع بسب تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية“.