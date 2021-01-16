تيار الإصلاح في حركة فتح: سنشارك بالانتخابات المقبلة ونرحب بالقائمة الموحدة

رحب تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح الذي يتزعمه القيادي الفلسطيني محمد دحلان، بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية، والرئاسة، والمجلس الوطني.

وقال التيار، في بيان، إن“هذه الخطوة تأخرت كثيرًا لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، واستعادة المسار الوحدوي عبر إطار منتخب يراعي متطلبات عيش المواطن“.

وحذّر التيار الإصلاحي من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، خاصة تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، معتبرًا أنها تمثل اعتداءً صارخًا على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع.

وأضاف البيان:“يتطلب ذلك وقفة جادة من طرف الأمناء العامين للفصائل الذين سيجتمعون قريبًا في القاهرة، من أجل التأكد من أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب إرادة الناخبين عبر بوابة قرارات قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به“.

ودعا التيار إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قرارات تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلمًا وبهتانًا، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن تسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهدًا جديدًا قد بدأ.

وحدة فتح

وتابع البيان:“يجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات في قائمة فتحاوية واحدة، لا تهميش فيها ولا إقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها“.

وأكمل البيان:“لا يمكن لحركة تعيش أزمة قرار، وترهل قيادة، ومشكلة أجيال، وانعدام أفقٍ، أن تنجح بكسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة، وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي“.

واستكمل البيان:“يؤكد التيار أنه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والإقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمة وطنية مستقلة، تنحاز إلى الكفاءة والمهنية، وتمثيل عادل لجيل الشباب الذين يستحقون حضورًا يليق بتضحياتهم ضمن قائمة تؤمن بقدراتهم، وتمثيل يعكس الشراكة الحقيقية مع المرأة الفلسطينية التي أجزلت العطاء وكانت أهلًا لكل موقعٍ ومسؤولية، والاستعداد لتقديم الخدمة الجادة للمواطن، واستكمال مسار التحرر الوطني، عبر برنامج جامع يلبي تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال“.